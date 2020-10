La carcasa que ha conquistado a miles de fans de la serie.

Patricia Álvarez-Palencia

Si eres de las que te viste de una sentada la temporada completa de 'Emily in Paris' y tras terminar el último episodio lo primero que pensaste fue "tengo que hacerme con una carcasa como la suya", enhorabuena, has llegado al sitio indicado.

Después de repasar al dedillo los looks de la protagonista, y hacer una exhaustiva investigación para comprender por qué a la serie del creador de 'Sexo en Nueva York' le han llovido las críticas (y los elogios), ha llegado el turno de mostrarte cómo puedes hacerte con uno de los objetos de deseo de los fans: su funda de móvil. Y es que, además de ser monísima, la carcasa ha sido una de las grandes protagonistas de la temporada, gracias a la afición de Emily por compartir cada detalle de su vida en redes sociales.

Imitando a una cámara de fotos de estilo retro y con una cuerda para poder llevarla colgada cómodamente, la funda enseguida llamó la atención de la gran mayoría de seguidores de la serie, por lo que en pocos días se ha convertido en uno de los productos más buscados (y más vendidos) de toda la red.

¿Sabías que en realidad la carcasa que aparece en pantalla pertenece a la diseñadora de vestuario Patricia Fields? Ella se la compró hace unos años en un viaje a Korea y pensó que sería el complemento ideal para Emily, ¡y acertó! De hecho, fue durante seis años la responsable de vestir a Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha en 'Sexo en Nueva York' así que sabe de primera mano lo que es convertir simples prendas en iconos de culto.

Indagando un poquito, no es difícil encontrar opciones online igualitas a la suya y a un precio de lo más económico, como esta de la marca Synge, que está disponible en cuatro colores distintos y para todos los modelos de iPhone desde el 6 hasta el 11 Pro Max.

Si quieres ir un paso más allá y elegir una variante un poco diferente, tienes esta otra opción en oro rosa con la que te aseguras una diferenciación con el resto de personas que quieran llevar exactamente la misma que nuestra querida Emily.

Por último, si eres más de colores fuertes, esta variante en rosa fucsia te encantará, y convertirá tu móvil en un complemento más de tu look.

Sin embargo, si no eres usuaria de iPhone y has llegado hasta aquí te habrás dado cuenta de que ninguna de las opciones anteriores está disponible para el resto de dispositivos Android. ¿Se acabó entonces tu sueño de conseguir la carcasa de 'Emily in Paris'? ¡Para nada!

Si este es tu caso has de saber que tienes una opción que si bien no es idéntica, se parece bastante a la original y además es de lo más económica. Además, siempre podrás utilizar la de nuestra protagonista como inspiración y darle tu propio toque diferenciador.