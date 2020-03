¿Qué prefieres, editar tuits o publicar 'stories' en Twitter?

Las mejoras son el pan de cada día para Twitter y para el resto de las redes sociales, conscientes de pertenecer a un sector hipercompetitivo que no deja de crecer y transformarse. Sin embargo, no siempre esas iniciativas de las compañías tienen los resultados esperados.

Eso seguramente ha pensado la red del pájaro tras haber provocado este jueves un alud viral en sus muros que se identifica bajo el hashtag #RIPTwitter y que alcanza un nivel tormentoso de 'trending topic' (en España, a las 10.30, era el segundo tema más comentado, y en la lista de tendencias de todo el mundo ocupaba el quinto puesto).

¿Y cuál ha sido la nueva utilidad que ha puesto en pie de guerra a muchos de los suscriptores de la marca? Los 'fleets', el nombre con el que ha bautizado su servicio de 'stories' a imagen de los que ya funcionan desde hace tiempo en Instagram, Facebook u, originalmente, Snapchat.

Aunque el servicio por ahora solo se ha inaugurado en el mercado brasileño, y hace apenas unas horas, las críticas han alcanzando latitudes interplanetarias. ¿La razón? No es tanto el hecho de tener un nuevo servicio de publicaciones efímeras (que algunos han tachado de tardío, "cutre", carente de interés y poco innovador), sino que Twitter haya dedicado sus esfuerzos a diseñar dicha utilidad y no a realizar otros cambios que, a ojos de los usuarios que han participado en este debate, son mucho más urgentes.

Casi todos los suscriptores que han sellado sus tuits con el hashtag #RIPTwitter han lamentado, sobre todo, la falta de una herramienta que permita la edición de los tuits una vez que han sido publicados, algo que sí tienen Facebook o Instagram. De instaurarse, si te equivocas al escribir un tuit, no sería necesario eliminarlo y volverlo a escribir desde el principio como pasa ahora mismo, sino que se podría corregir cómodamente.

Son los 'fleets' los que por ahora se han llevado la peor parte y las burlas. "Por favor, borren esta utilidad. Hasta mi calculadora ya tiene 'stories'", se burla un usuario, @zpks, acusando al nuevo servicio de carecer de cualquier atractivo y novedad.

Otros directamente han compartido listas con las cosas que Twitter podría haber puesto en marcha en lugar de sus historias "trasnochadas". Y hay quien se muestra ofendido porque los 'product manager' de Twitter no parecen conocer quién es su audiencia y les confunden con usuarios de otras redes. "No somos Instagram ni Facebook", se queja Dianne Bayley.

De esta forma, los usuarios de la red del pájaro reclaman la personalidad diferenciadora de un Twitter que se constituyó y funciona como "una ventana al mundo" y a la actualidad, mientras otras redes son más proclives a reflejar historias personales. Y que no desean acercarse a esos modelos donde hay que "aparentar ser feliz" basadas en historias y fotos. "Nos interesaba más leer y escribir", explica Kikolo.

En cuanto a los motivos por los que Twitter ha decidido dar este paso, los explica su gerente de producto Mo Al Adham en el blog corporativo: "Algunas personas dicen que se sienten inseguras para tuitear porque los tuits son públicos, permanentes y exhiben recuentos de participación público ('Like' y 'RT'). Queremos posibilitar que se establezcan conversaciones en la plataforma de otras maneras, con menos presión y más control", indica.

El texto informa de que el servicio está habilitado desde este miércoles únicamente en Brasil, uno de los grandes mercados de la marca, y facilita "iniciar conversaciones con pensamientos fugaces" y "opiniones momentáneas".

