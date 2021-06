Anne Igartiburu y los secretos que podría revelar en 'El Hormiguero'

La presentadora Anne Igartiburu es uno de los rostros más conocidos y omnipresentes de la televisión. Sin embargo, tal vez no sepas estas curiosidades sobre su vida. ¡Es una caja de sorpresas!

Anne Igartiburu es la invitada de este jueves en el programa 'El Hormiguero', un espacio cuyas entrevistas están dirigidas por un Pablo Motos que dispara con complicidad algunas preguntas que siempre revelan alguna curiosidad o anécdota del personaje poco conocidas para el público.

Sin embargo, en Woman hemos querido adelantarnos y hemos buceado en el perfil de esta presentadora suave y segura a quien no le gusta ser el objetivo de la prensa rosa aunque hable el lenguaje del corazón (lleva 23 años al frente del espacio 'Corazón' de TVE, un formato que, como a ella, no le gusta "tomar partido" y prefiere mostrar "la cara amable de las noticias", que ella relata con suave dicción y sonrisa resplandeciente). Y a la que también, en el pasado, vimos convertida en minifaldera anfitriona de baile ('Mira quién baila'), reina de las uvas de fin de año, eventual colaboradora de telemaratones solidarios o guía de galas especiales. ¡Para todo vale! Y que nos suele apasionar, además, con sus looks elegantes y femeninos, coquetos y siempre correctos.

Mira 10 curiosidades sobre la presentadora televisiva:

1. ¿SABÍAS QUE SU HERMANO...

... es Urko Igartiburu, uno de los guitarristas de la célebre banda de punk Eskorbuto, la cual fue incluida por algunos en la categoría de rock radical vasco, aunque ellos lo rechazaron? Si el nombre de Eskorbuto no te dice nada (pertenece a la generación del cassette), solo indicarte que fue una de las formaciones consagradas del género más duro de entonces, autor de letras polémicas (algunas de las cuales les llevaron a tener problemas con la justicia) y coreadas por los apasionados de las crestas... y del público de 'La bola de cristal', el programa infantil fetiche de la época.

2. RÉCORD DE CAMPANADAS

En 2019, Anne Igartiburu se convirtió en la persona que más veces había despedido el año y había conducido las 12 uvas de Nochevieja en TVE. Muchas de ellas, con vestidos esplendorosos y, en alguna ocasión, con transparencias y aberturas que desafiaban al frío polar de la Puerta del Sol en Madrid (y que nos hicieron sufrir un poco por ella sus seguidoras). En total, contando su última aparición junto a Ana Obregón en la última noche de 2020, ha presentado 16 años las uvas.

3. ¿QUÉ IDIOMAS HABLA?

Siempre se ha comentado que es políglota, y es cierto. La presentadora nacida en Elorrio (Vizcaya) habla con corrección, al parecer, cuatro idiomas (algunas fuentes los elevan a cinco). Entre ellos están el español, el euskera, el inglés y el italiano.

4. LA PROFESIÓN QUE EMPEZÓ Y DEJÓ POR LA TV

¿Te imaginas a la presentadora trabajando en una empresa de ingeniería? Tras cursar estudios de mercadotecnia y Gestión Empresarial, estuvo empleada en una compañía en el País Vasco. Sin embargo, pronto lo cambió por una televisión local y, después, el canal Euskal Telebista, donde comenzó presentando 'Boulevard', y comenzaría a estudiar Interpretación.

5. SU PÉRDIDA MÁS DOLOROSA

Lo contó en una entrevista con Toni Moreno, en el programa 'Un año de tu vida', en Canal Sur. La noticia más triste de su vida fue la muerte de su madre, cuando ella contaba 17 años. La madre de Anne era voluntaria con Protección Civil en el País Vasco. El helicóptero en el que viajaba para rescatar a un niño (que nunca apareció) tuvo un accidente y falleció en él. Fue en el Lago Enol, en Picos de Europa.

6. ¿UNA RELACIÓN CON LUIS GASSET?

Tras cinco años de relación, cuatro de casados y un hijo en común, Anne Igartiburu y el director de orquesta Pablo Heras-Casaso anunciaron su separación en febrero de este año. Hace unos días, algunos medios relacionaban a la presentadora con el empresario Luis Gasset, exnovio de Ágatha Ruíz de la Prada. Las sorprendentes declaraciones de él sobre dichos rumores, sin embargo, apuntan lo contrario: "Tendría más posibilidades de salir con la reina de Inglaterra que con Anne Igartiburu", ha dicho.

7. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE?

Anne Igartiburu tiene tres hijos: Noa, nacida en 2001 y adoptada en la India por ella e Igor Yebra; Carmen, nacida en 2011 y adoptada en 2013 en Vietnam y Nicolás, nacido en 2016 e hijo biológico de la presentadora y Pablo Heras.

8. ROMANCES

Seguramente sabes que ha estado casada con el director de orquesta Pablo Heras y que en 2004 se casó con el bailarín Igor Yebra (dos años después se separaron). Pero a Anne también se le conocen romances, no tan intensos ni duraderos, con el empresario y amigo de Felipe VI Álvaro Fuster (en 2007), con Fran Rivera (fueron pillados por un paparazzi), el torero Israel Lacho y el tenista Feliciano López.

