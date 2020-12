Objetos que te solucionarán la vida en tus próximos días de teletrabajo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Este 2020 el teletrabajo se ha convertido en una nueva forma de vida. Y aunque antes implantarse como el nuevo el día a día de muchos ciudadanos a raíz de la pandemia del Covid-19 era una forma de trabajo con la que muchas de nosotras soñábamos, con el paso de los meses nos hemos dado cuenta de que, aunque tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes.

Para empezar, debemos decir que los días se hacen más largo al estar encerradas en casa frente al ordenador, ya que la ausencia de las relaciones sociales con los compañeros de oficina se echan en falta, ¿o no? Por no hablar de cómo sube el ánimo el hecho de elegir un look diario para ir a trabajar (y aunque podemos seguir haciéndolo para estar en casa, sabemos que no luce igual...).

Sin embargo, otra de las desventajas de esta nueva forma de trabajar es que, a veces, el entorno en el que lo hacemos no cuenta con las instalaciones y recursos correctos. Por ello, en Woman.es sabemos que uno de los regalos más útiles que podemos hacer este año (o hacernos a nosotras mismas) son artículos que nos ayuden a sentirnos más cómodas en nuestro ambiente de teletrabajo, y ahora no nos referimos a las prendas 'comfy' de las que en tantas ocasiones te hemos hablado sino a otros productos útiles que harán que tu oficina casera sea mucho más práctica.

En nuestra galería de a continuación encontrarás desde objetos evidentes, como puede ser un buen escritorio amplio y cómodo en el que te quepa todo tu papeleo, pasando por otros más simples que te ayuden a organizarte en tu día a día como una buena (y bonita) agenda o un planificador, hasta otros artículos 'techy' que te solucionarán la vida, como un buen teclado, un ratón o un router portátil con el que llevar la cobertura a todas las zonas de la casa.

