Superalimentos para llevar… ¡Este verano, la salud es lo primero!

Cuidarnos y disfrutar al máximo se ha convertido en nuestra prioridad y hemos descubierto un aliado que nos ayudará a conseguirlo: los smoothies bio de Pom’bel. ¡Tú coge sitio en la playa y Pom’bel prepara un snack saludable!

Woman.es para Pom'bell

Este es, por muchos motivos, nuestro verano más especial. Y estamos decididas a llenarlo de color y de energía. Porque después de una época de miedo y confinamiento tenemos más ganas que nunca de disfrutarlo a tope y porque en estos últimos meses hemos aprendido al menos un par de lecciones: una de ellas es que la salud es lo más importante y que a partir de ahora vamos a mimarnos más y mejor. Y cuidar la alimentación es una de las mejores formas de hacerlo. Los estudios dicen que ya estamos dando pasos importantes: después de la crisis sanitaria, el 84% de los consumidores se mostrará más cauteloso con aspectos como la salud, la seguridad y la higiene.

Otra de las cosas que nos han quedado claras es que la felicidad está en los pequeños grandes momentos que compartimos con las personas que queremos, valorando lo que tenemos. Y por eso queremos hacer planes y más planes junto a ellos, con una energía y un entusiasmo renovados: un picnic improvisado al aire libre, un día de playa, una excursión en bicicleta… Por eso teníamos que contarte este descubrimiento: los smoothies bio de Pom’bel, que nos ayudan a disfrutar y a cuidarnos… ¡sin complicarnos la vida!

¿Qué son los Smoothies Pom'bel?

Sólo combinados de frutas y hortalizas procedentes de agricultura ecológica, libre de pesticidas. Lo que ves es lo que hay, sin trampa ni cartón: sin azúcares añadidos ni aditivos de ningún tipo. Hay varias combinaciones de sabores y están riquísimos. ¿Cuál va a ser tu color favorito de la temporada?

* Yellow’bel. Agua de coco + lima + menta + piña + manzana

Ya lo decían los Beatles: el submarino, amarillo es. Y el tractor también. Amarillo, como el sol que calienta tu piel. Su superalimento: el coco. Su alto aporte en vitaminas del grupo B, incluyendo el ácidofólico y la vitamina C ayudan al funcionamiento normal de las defensas.

* Orange’bel. Maracuyá + plátano + jengibre + zanahoria + manzana

Orange is the new black... El naranja está de moda. Igual que están de moda las gafas metálicas, o las zapatillas deportivas para ir a currar. Arreglada pero informal. Su superalimento: el jengibre. Su alto aporte en compuestos fenólicos te ayudan a aliviar la irritación gastrointestinal lo cual lo convierte en un potente antiinflamatorio.

* Red’bel. Fresa + naranja + aloe vera + piña + manzana

Rojo como ese labial que te pones para venirte arriba. Para recordarte que aunque sea lunes, aún puedes saborear el finde. Rojo como el corazón, y la flamenca del Whatsapp. Su superalimento: el aloe vera. Rico en minerales y en aminoácidos para favorecer un funcionamiento óptimo del organismo. Un chute de energía con potasio, cobre, y manganeso.