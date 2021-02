San Valentín ya está aquí y esto es lo que buscan solteros y solteras en una pareja

Nunca viene mal saberlo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

El próximo 14 de febrero se celebra el día de los enamorados. Un día que muchas parejas aprovechan para realizar alguna escapada (restricciones mediante), salir a cenar (restricciones mediante) o regalarse algún detalle que les haga seguir manteniendo viva la llama del amor. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no han encontrado a su media naranja. Y no pasa nada, no hay que agobiarse. Ya sea por decisión propia o porque no damos con esa persona especial, lo importante es estar bien con nosotros mismos.

No obstante son muchas las aplicaciones de ligar que han decidido realizar estudios para saber qué es lo que buscan los solteros y solteras españoles y Meetic ha sido una de ellas. Así pues, Meetic ha llevado a cabo una investigación que revela las características que la mayoría de los solteros y solteras buscan en una pareja, en un intento por establecer una imagen más clara de la cita "ideal".

- La mujer ideal para los españoles: bajita y que le guste el cine de acción

Los solteros prefieren a las chicas de pelo largo y negro, con unos hermosos ojos azules, y sobre todo que sean muy alegres y estén siempre sonriendo. Y es que los españoles son ligeramente más optimistas que la media mundial según una encuesta de Gallup Internacional. Por eso se sienten más atraídos por las chicas que externalizan esa positividad con una sonrisa diaria.

Por otro lado, a los chicos que buscan pareja les gustan los contrastes y se fijan más en las mujeres que son bajitas. Eso sí, deben tener un estilo moderno e ir a la moda. Y en cuanto a sus hobbies, su chica ideal es a la que le gustan las películas de acción y la música pop-rock, y sobre todo, que les guste salir a cenar y coman de todo. Asimismo, les atraen las aventureras, aquellas que hacen escalada, senderismo o les gusta viajar, conocer mundo y otras culturas.

Con respecto a su situación profesional, a la mayoría de los solteros les es indiferente en qué trabaja, si bien, sí les gustaría que tuviera una licenciatura y hablara inglés. Y tampoco les importa mucho si fuman o no, si tienen tatuajes o si les gustan las mascotas.

- El hombre ideal para las españolas: 1,90 de estatura y que sea romántico

A diferencia del género masculino, las solteras de España prefieren a los hombres muy altos, de más de 1,90 de estatura; y de aspecto latino, esto es, cabello castaño oscuro corto, una mirada penetrante y profunda de ojos marrones, y una sonrisa permanente. Y sobre todo que sean unos románticos empedernidos.

A ellas también les gustan los chicos modernos con un estilo de ropa actual y de tendencia. Y curiosamente también comparten hobbies: las solteras quieren a hombres que les guste salir a cenar y que se atrevan a probar diversas gastronomías; que sean dinámicos y viajeros, y escuchen canciones de pop-rock. Eso sí, difieren en cuanto a gustos cinéfilos pues desean tener al lado a un chico que le gusten las comedias para ir al cine en pareja.

Finalmente, en lo relativo a la profesión, las féminas españolas se sienten más atraídas por los chicos que ejercen la profesión de abogacía.

Sin embargo, y como ya sabéis, en el amor no hay reglas ni preferencias. Cupido lanza sus flechas en los lugares y con las personas que menos esperemos. Tengas pareja o no, ¡feliz San Valentín!