Entrevistamos a María León, Anna Castillo, Ana Milán y Aixa Villagrán, cuatro de las protagonistas de 'Donde caben dos', sobre las nuevas formas de poligamia que existen y que recoge esta película que, seguro, va a inspirar más de un debate.

Clara Hernández

Suena el tema luminoso 'La revolución sexual' de La Casa Azul y la comedia 'Donde caben dos' de Paco Caballero, que llega este 30 de julio a los cines, nos enreda en una locura de intercambio de parejas, frenesíes de carcajadas, laberintos de cuerpos revueltos y piscinas gobernadas por deseos poliamorosos. Pero, también, por incertidumbre, miedo, ternura y sentimiento. ¿Te gustaría ver cómo es un club 'swinger' por dentro? La puerta está abierta, como está abierto el debate sobre poliamor, monogamia, prejuicios, libertad y libertinaje que nos deja esta producción y en el que nos ayudan cuatro de las estrellas del elenco: Anna Castillo, María León, Ana Milán y AxiaVillagrán [puedes ver el vídeo al final de esta noticia].

"No hay una única manera de practicar el sexo ni hay una única manera de amar, sino que hay muchas. Y, por suerte, las tenemos en nuestras manos. Quien las quiera aprovechar, que las aproveche, y quien no, se quedará sin descubrirse", opina María León, que encarna a una novia llena de dudas y a punto de dar el "sí, quiero".

La actriz explica los colores alegres y el talante casi blanco que protagonizan las secuencias: "Mucha gente tiende a relacionar la sexualidad y el libertinaje con algo impuro pero creo que es todo lo contrario. Aquí ese libertinaje son colores frescos y vivos, y transmiten el placer que es disfrutar de lo que somos”.

También es esa manera que tiene el filme de contar "lo que la gente cataloga de oscuro y sórdido, desde un lugar luminoso" el aspecto que más gusta a su compañera de andanzas, Aixa Villagrán. "Muchas veces se nos señala por hacer lo que nos apetece. Lo desconocido es un poco abismo, nos da cierto miedo y como lo tememos, lo criticamos. Me gusta que aquí se hable de estos temas desde la libertad total e invito a la gente que vea la peli a que se suelte".

Frente a Ana Milán, que hablará más tarde, o María León, que creen que el intercambio de parejas y otras prácticas sexuales llevan sucediendo "desde que el mundo es mundo" pero sin hacer ruido, Anna Castillo sostiene que es "generacional". "Mi generación sigue estando muy marcada por convenciones muy instauradas como la monogamia o el patriarcado pero veo generaciones posteriores a la mía, chicas y chicos de 23 o 24 años, que ya no se definen sexualmente, que no entienden una relación exclusiva para toda la vida y que ven el amor desde un sitio más extenso", algo que ella considera "mucho más sano". "Han derribado la toxicidad del amor romántico que a nosotros nos han vendido desde muy pequeños. Creo que es algo aún reciente pero me gustaría que fuera sembrando".

"Los pactos" son la clave, opina Ana Milán. Y, en cierta forma, la nueva individualidad que ha surgido. "Hay mucha gente mayor que lo considera caótico porque la gente está muriendo para que nazca el individuo. Ya no somos un rebaño que hace lo que hace todo el mundo, es decir, te echas un novio, te casas… Ahora el individuo decide quién es, cómo se llama, qué sexualidad tiene, cuál es la etiqueta que quiere tener". "Y esa individualidad es mucho más respetuosa con los demás", apunta, a su lado, Anna Castillo.

En lo que todas coinciden es en elegir, de las cinco historias que centran la proyección, a la protagonizada por Pilar Castro y María Morales (dos amigas que se juntan para cenar con sus maridos y terminan enrolladas entre sí) como su favorita. Pero no se ponen de acuerdo en si estamos poco acostumbrados a ver a mujeres de mediana edad, como las que protagonizan este episodio, a expresar y vivir su placer sexual. Para Ana Milán, si rascas un poco, "hay ejemplos, sobre todo en el cine europeo"; para María León, "se ve menos (que el deseo masculino o el deseo de chicas más jóvenes)". Pero "cada vez más", matiza Aixa Villagrán.

Anna Castillo es rotunda: "El placer femenino siempre ha estado más estigmatizado y en el cine, también. Que además mujeres de cierta edad hablen de placer es rarísimo. Y María Morales y Pilar Castro están en los cuarenta y tantos, pero piensa en las mujeres de 60".

Aixa Villagrán defiende, asimismo, la "sensibilidad" con la que los autores del guion, todos hombres, han recogido esa trama: "Muchas veces las relaciones de 'bolleras' están narradas para el hombre pero esta no, y se agradece".

Última pregunta, ¿la película 'Donde caben dos' tiene moraleja? "La moraleja tiene que ver con la valentía de ver quién eres, lo que quieres y qué te mueve a ti el piso del deseo. Es superimportante saberlo y atreverse”, resume Ana Milán (y Anna Castillo asiente).

"Invita a que te dejes llevar, que vivas la vida y seas libre", añade Aixa Villagrán, a quien no le importa que esta película escandalice a algún espectador. "Ojalá escandalice a alguien. Porque esa gente que se escandaliza…". "… Tiene que espabilar", completa María León.

Así es 'Donde caben dos', en fotos: