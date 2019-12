Perdonar una infidelidad: así lo hizo Cardi B

La cantante dio una segunda oportunidad a su marido.

Que las relaciones de pareja son sumamente complicadas, al igual que maravillosas, es algo que no nos pilla por sorpresa. Trabajar en la confianza, en la comunicación, en saber respetar los espacios de independencia y en apoyar al otro, pase lo que pase, es algo que no se consigue de un día para otro. Y aunque el sentimiento de amor y cariño se trabaja a diario es cierto que en toda relación aparecen obstáculos. Uno de ellos, el más doloroso tal vez, es el de las infidelidades.

Algo que Cardi B vivió en sus propias carnes. La cantante tuvo que enfrentarse al hecho de que su marido, el rapero Offset, fuese pillado con otra mujer. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la también rapera decidió que lo mejor era perdonar y seguir adelante. La pregunta es, obviamente, cómo y por qué lo hizo. Consciente del interés que despierta su vida privada, Cardi B ahora ha desvelado cómo se enfrentó a esta infidelidad y cómo trabajo en volver a contruir su matrimonio.

"Todo el mundo tiene problemas, pero yo creo en el perdón. Recé mucho. Mi marido y yo rezamos juntos. Recurrimos a sacerdotes que vinieron a rezar con nosotros. Y así fue como pudimos llegar a un entendimiento y darnos cuenta de que éramos nosotros contra el mundo. Es a lo que se reduce todo. Yo le apoyo en todo lo que hace, así que cuando me fue infiel me planteé por qué alguien haría algo así. Sin embargo, trabajando juntos, llegué a encontrar la paz y el perdón. Para mí, la monogamia es la única manera en la que mi relación puede funcionar. Pero sí, él sabe que si vuelve a hacerlo no le daré una segunda oportunidad", ha dejado claro.

Una actitud, la del perdón, por la que también optó Khloé Kardashian cuando Tristan Thompson le fue infiel mientras estaba embarazada de la que sería su primera hija en común. Sin embargo, el jugador de baloncesto volvió a tropezar en la misma piedra y la socialité optó por romper definitivamente con él.

Una cosa está clara. Siempre debemos optar por la solución que nos haga sentir mejor con nosotras mismas. Además, cada relación es un mundo, así que no te dejes llevar por lo que los demás piensen u opinen.