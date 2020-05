A todas las unidades: las mujeres también pueden salir con hombres más jóvenes que ellas (y Kate Beckinsale lo ha explicado de manera brillante)

Siglo XXI, amigos, siglo XXI.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

No nos andaremos por las ramas. ¿Por qué sigue sorprendiendo a día de hoy que una mujer salga con un hombre más joven que ella? En un mundo en el que nos jactamos de ser los más modernos y liberales, aún sigue pareciendo extraño que las mujeres decidan compartir sus vidas con un hombre menor que ellas. Pero, ¡sorpresa!, ¿por qué no sorprende que Risto Mejide esté con Laura Escanes (se llevan 21 años) o George Clooney con Amal (él es 16 años mayor que ella)?

Misterios de la vida, Kate Beckinsale, quien tiene que soportar que la prensa siempre cuestione sus relaciones por estar con chicos jóvenes, ha concedido una entrevista a la revista Women's Health donde habla claro y alto de este tema: "No entiendo por qué la gente se sorprende cuando una mujer que supera los treinta decide pasárselo bien. Salir, entrar, disfrutar... en vez de sentarse en casa y esperar a que te llegue la menopausia haciendo punto. Que si eso es lo que quieres, perfecto, pero si no, me parece ridículo que se la cuestione".

"Veo constantemente a hombres que hacen lo que quieren, ya sea en el tema de las relaciones o comprándose una moto o haciéndose un tatuaje. Y a ellos nadie les pregunta, "oh, ¿por qué no habrá tenido más hijos?" o ¿pensará en algún momento sentar la cabeza y ser padre? o ¿por qué ha tenido siempre tantas novias?".

Además, nos ha querido dejar una reflexión de por qué a ella, lo que diga la gente de sus relaciones con chicos más jóvenes le da exactamente lo mismo: "Reconozco que a veces, y durante un par de minutos, me siento mal, pero luego me doy cuenta de que no estoy haciendo nada malo. No estoy estrangulando a una ardilla ni hiriendo a nadie, estoy viviendo mi vida de manera respetuosa y eso no debería incitar a la gente a comentarla".

Solo te diremos una cosa, Kate: