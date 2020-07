Todos tranquilos.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que cada pareja es un mundo. Cada hombre y mujer, mujer y mujer y hombre y hombre organizan y establecen su relación en base a acuerdos que se alcanzan fruto de la comunicación y el entendimiento. O así es al menos como debería de ser para poder disfrutar de una relación sana y exitosa. Sin contar con que, en ocasiones, a pesar de todos los esfuerzos las cosas no funcionan y hay que separar caminos.

Sin embargo, Jada-Pinkett y Will Smith han alcanzado un nivel de sinceridad y madurez en su relación que hace que cada uno tenga la libertad de hacer lo que quiera, aunque no en el sentido en el que muchos pensarían que va dirigida esta mentalidad. Las declaraciones que Jada-Pinkett ha ido dando a lo largo de los años sobre su matrimonio con el actor se han vuelto a convertir en virales dado que se rumorea que la actriz podría haber tenido algo más que palabras con el rapero August Alsina.

"Siempre se lo he dicho a Will. Haz lo que quieras siempre y cuando seas capaz de mirarte en el espejo por las mañanas y estar bien contigo mismo. Pienso de esta manera porque, al fin y al cabo, Will es una persona independiente a mí. Yo estoy aquí como su compañera, pero él es su propia persona. Él tiene que decidir quién quiere ser y yo no puedo tomar esa decisión por él. Y esto funciona de la misma manera conmigo", aseguraba Jada en una entrevista en 2013.

Dos años más tarde, la actriz volvía a definir el tipo de relación que tenían: "Esta es la clave de nuestro matrimonio: confiamos el uno en el otro. Yo no soy su cuidadora ni su guardaespaldas. Él es un hombre adulto que debe tomar sus propias decisiones. Lidiar con su integridad de la manera que él quiera. Él tiene toda la libertad del mundo. Siempre y cuando él esté bien consigo mismo, yo estoy bien. Así que sí, supongo que se podría decir que ambos podemos hacer lo que queremos porque confiamos el uno en el otro. Y he aquí la clave, eso no significa tener una relación abierta, significa tener una relación madura".