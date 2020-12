Goldie Hawn habla de por qué Kurt Russell y ella no han pasado por el altar (y ya llevan 37 años juntos)

Merece la pena escuchar su discurso.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

37 años de relación y nunca, ni una sola vez, la idea de pasar por el altar ha cruzado la mente de Goldie Hawn y Kurt Russell. ¿Por qué? "Para personas como nosotros, el certificado de matrimonio no iba a crear nada que de otra manera no tuviésemos. No sé. 40 años no han sido suficientes para finalmente decir 'bueno, tal vez...'. Aunque todavía no hemos llegado si quiera a los 40. Nuestros hijos sí que se casaron. Oliver y Wyatt están felizmente casados. Katie (Kate Hudson) se casó una vez y no funcionó, y ahora está con el ser humano más maravilloso del mundo y bueno, no sé si se volverá a casar. El punto de todo esto está en que tanto Kurt y yo ya probamos antes a estar casados y nos dimos cuenta de que no siempre funciona", ha declarado en una sincera entrevista a la revista 'People'.

De hecho, la actriz estuvo casada en dos ocasiones, la primera con Gus Trikonis y la segunda con Bill Hudson, y después ya comenzó con Kurt Russel, con el que tiene un hijo en común, Wyatt. Curiosamente este se casó una vez, se divorció y ahora está casado de nuevo. En cuanto a Kurt, él también probó las mieles del matrimonio (aunque agridulces) ya que estuvo casado con Season Hubley durante cuatro años allá por los años ochenta y también terminó en divorcio.

Sin embargo, Goldie quiere dejar clara una cosa que nos parece muy importante y que la gente debería recordar: "No se trata del matrimonio en cuestión. Se trata de la gente y de las relaciones, y de la intención de permanecer juntos. Y ahí está la clave porque si es lo que quieres, puedes tenerlo. Cierto que vas a tener que renunciar a cosas, pero la felicidad y la satisfacción de estar juntos y de tocar los talones de alguien por la noche en la cama es un sentimiento realmente agradable".

Amigas, 'team Goldie' siempre.