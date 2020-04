El divertido cuestionario de pareja que han contestado Laura Escanes y Risto Mejide

Maravilla.

CARMEN RAYA

Está claro que en tiempos de cuarentena por el coronavirus cualquier pasatiempo es bienvenido. Y aunque ha quedado claro que el deporte, la cocina y las series de televisión, las películas y los libros están siendo a lo que más estamos recurriendo para pasar el tiempo, las influencers también están aprovechando para contestar a muchas preguntas que sus 'followers' llevan mucho tiempo queriendo que contestaran.

Una de ellas ha sido Laura Escanes quien se ha atrevido a contestar a cuestiones relacionadas con el carácter y su vida en común con Risto Mejide.

Y mira, la verdad es que nos hemos enterado de un montón de cosas. ¿Quieres conocer las respuestas? Pues dentro cuestionario.

¿Quién de los dos cocina mejor? Laura, pero asegura que "ya es decir, aún estoy en proceso".

¿Quién de los dos es más de hacer sorpresas? Risto.

¿Quién de los dos es más organizador y planificador? "Depende de para qué, pero Risto es un poco más que yo.

¿Quién de los dos es más obsesivo con los olores? Risto.

¿Quién de los dos le da más vueltas a las cosas? Laura.

¿Quién de los dos escucha antes llorar a Roma cuando estáis durmiendo? "Normalmente yo (Laura), pero a veces me despierto y digo: uy qué bien ha dormido Roma. Y Risto me dice: no, qué bien has dormido tú.

¿Quién de los dos es más cariñoso? Laura.

¿Quién de los dos madruga más? Risto.

¿Quién de los dos dijo primero 'Te quiero'? "Risto, y al día siguiente me pidió perdón porque yo no le dije te quiero de vuelta".

¿Quién de los dos se cabrea más fácilmente? Laura.

¿Quién de los dos cambió el primer pañal de Roma? Risto.

¿Quién de los dos come más chocolate? Risto.

¿Quién de los dos baila mejor? Laura.

¿Quién de los dos canta en la ducha? Laura.

¿Quién de los dos tiene más manías? Risto.

¿Quién de los dos lo pasó peor por las críticas sobre su relación? Laura.

¿Quién de los dos chincha más al otro? Laura.

¿Quién de los dos se tiraría primero en paracaídas? Laura.

¿Quién de los dos hace más deporte? Risto.

¿Quién de los dos sacará un libro primero? "No lo sabemos".

¿Quién de los dos tiene más paciencia? Laura.

¿Quién de los dos se acuesta antes por la noche? "Los dos a la misma hora, pero él se puede dormir súper rápido y a mí me cuesta más".

¿Quién de los dos duerme más? Roma.

¿Quién de los dos tiene más ganas de tener otro hijo? Roma.

