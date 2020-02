¿Qué busca un o una 'single' en su primera cita? Tal vez te sorprenda

Se acerca San Valentín y el mundo 'single' también analiza su situación sentimental.

Con la cercanía de San Valentín, todos nos ponemos a evaluar en qué estado se encuentra nuestra vida sentimental, tengamos o no pareja. Y si no tenemos y nos gustaría tener, bien fija u ocasional, es posible que recurramos a las aplicaciones de 'dating' para ampliar nuestro círculo de amistades. En ese caso, podría asaltarnos una duda: ¿Qué valoran más los y las 'single' en una primera cita, seguramente uno de los momentos que nos causan más ansiedad de estos encuentros y que son clave para el proceder de la relación? ¿Y cuáles son las líneas rojas que nunca se pueden cruzar?

Estas son las preguntas que recientemente ha formulado Badoo, la 'dating app', a sus clientes. Y bien, ¿a qué conclusiones ha llegado (algunas de las cuales rompen con muchos clichés)? Anota:

1. Una buena conversación, lo más valorado

Según la app, los solteros esperan que en el primer encuentro "surja el flechazo en un entorno especial". Y para que lo haga, lo que más se valora (lo señalan así un 46%) es "una buena conversación y un paseo por un lugar bonito". ¿Más tranquilo y romántico de lo que esperabas, quizá?

2. Las líneas rojas

Además, el informe alude a las cosas que, bajo ningún concepto, debemos hacer en un primer encuentro. Según las encuestas, la mayoría de los usuarios (65,8%) considera que la mala educación y la falta de respeto (tanto con la persona como con los camareros o el personal de un lugar) les llevaría a descartar una segunda cita.

3. ¿Esconder el móvil?

Hay más situaciones que pueden contribuir a que nos despidamos de tener una segunda cita. Por ejemplo, el estar muy pendiente del móvil, incluso más que de la conversación, sería determinante para el 46,3% de los participantes.

4. ¿Hablar de política?

Tal vez no sea el mejor tema para romper el hielo pero no es demoledor: tener ideas políticas diferentes no es una traba, y solo para el 6,5% de los solteros significaría un problema.

5. ¿Mencionar intenciones sexuales?

Aquí difieren las opiniones, dependiendo del sexo. Casi la mitad de las encuestadas, el 45,7%, se sentirían incómodas si un hombre en la primera cita hablase sobre sus intenciones sexuales. Sin embargo, solo para un 7,4% de los hombres esto sería una traba a la hora de tener un segundo encuentro.

6. ¿Cuál es el mejor plan para una primera cita?

Por lo general, todos prefieren planes que les permitan irse rápidamente sin generar situaciones incómodas. Así, por ejemplo, "una cita para tomar un café te ofrece más libertad que una cena en lo que a duración se refiere". Después la cita se puede alargar "si el feeling es positivo".

En cuanto al hecho de encontrar a nuestra media naranja en San Valentín, tal vez las app de dating no sean las más apropiadas: según un estudio de Badoo, casi la mitad de los solteros rechazaría tener una cita en esa fecha por "no querer parecer desesperados" ni "sentirse incómodos".