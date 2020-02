Así son los y las 'single', el colectivo que crece cada día: ni tienen pareja, ni la buscan

Según un estudio, el 20% de los españoles son solteros por elección.

C. H. | Woman.es

Libres, sin complejos y sin miedo a la soledad. Así dibujan a los y las 'single' en España que lo son (aclaremos) por elección propia. Y que ya ascienden a un 20%, según un estudio que ha llevado a cabo la firma Lelo. Hay más datos que muestran que cada vez nos interesa más ese universo sin pareja: un 15% de los encuestados que sí tenían pareja afirmó que preferiría estar soltero.

El informe se centra en quienes "ni tienen pareja, ni la buscan", una opción que no deja de crecer en muchos países europeos, entre ellos España. Gracias a sus datos, obtenemos un perfil de cómo son esos solteros y solteras, a qué se dedican y cómo viven su vida.

Pues bien, la mayoría tiene "profesiones relacionadas con la Educación, el Comercio, la Hostelería y Turismo o la Administración y Gestión". Respecto a su edad, la media se sitúa entre los 36 y los 45 años. Y, atención, en muchas ocasiones su familia y amigos creen que no están solteros por elección, sino por obligación".

Su última relación duró entre tres y cinco años. Según sus testimonios, "después de descubrir que su anterior pareja no quería las mismas cosas o de que hubiera una infidelidad -las dos causas más habituales de ruptura- llegaron a una soltería que disfrutaron sin complejos".

Estos y estas 'single' no tienen complejos pero tampoco miedos a la soledad, asegura la investigación realizada por la marca de juguetes eróticos, que destaca que precisamente lo que más valoran estos solteros es "el sentimiento de libertad", preocuparse más por su bienestar y la confianza en sí mismos. Y "no tener que dar explicaciones a nadie", "no depender de otra persona a la hora de tomar decisiones cotidianas y/o importantes y poder pasar más tiempo con familia y amigos".

"Casi un 70% de los solteros por elección reconoce que, durante su anterior relación, dejó de hacer cosas porque a su pareja no le gustaban", explican de Lelo, que también señala que las actividades que más retoman tras haber roto con sus ex son los viajes con amigos y familiares, y salir de fiesta.

"Es importante vivir en libertad dentro de las relaciones y saber repartir el tiempo entre quienes nos rodean. No se trata de dejar de hacer algo porque a nuestra pareja no le guste, sino de ser nosotros mismos, siempre que haya un respeto mutuo", recuerdan desde la marca sueca.

Respecto al sexo, el estudio revela que los solteros por elección mantienen menos relaciones que quienes tienen pareja. A pesar de ello, el nivel de satisfacción es el mismo. sostiene la responsable del estudio. El 70% está contento con la calidad de sus relaciones, mientras que un 30% piensa que sus encuentros sexuales podrían ser mejorables.

En lo referente al uso de juguetes eróticos (la empresa que realiza el estudio, Lelo, los diseña -es célebre su succionador de clítoris SONA 2-, por los que esta pregunta es obligada) los solteros por elección se muestran más dispuestos a utilizarlos que quienes están inmersos en una relación. Aunque también son muchos los que se animan a usarlos en pareja.

Otros estudios recientes, como la cuarta edición del emitido por el Instituto de Valoraciones, dibujaba una Union Europea donde el tercio de sus habitantes (33,9%) vivía solo. Un datos que, sin embargo, variaba ligeramente en España, donde el hogar más común es el de la pareja con hijos (34%), seguido del unipersonal (25,5%) y por parejas sin hijos (21,1%).