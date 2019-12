Chenoa habla de los problemas de salud que le dificultan ser madre

Lo confiesa en el libro 'Hablemos de nosotras' de Carlota Corredera.

Clara Hernández | Woman.es

Hasta hace poco, Chenoa no había expresado públicamente su interés por convertirse en mamá. De hecho, cuando el tema de la maternidad surgía en las entrevistas, reivindicaba su derecho a elegir el no tener descendencia. "¿Soy menos mujer por no tener hijos?", solía preguntar, harta de que, desde que había cumplido 37 años, siempre le preguntaran "por lo mismo".

Ahora, sin embargo, cuando se encuentra en plenos preparativos de su boda con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, ha realizado unas declaraciones en las que reconoce padecer o haber padecido ciertos problemas de salud que podrían dificultarle el ser madre.

Ha sido en el libro 'Hablemos de nosotras', en el que la periodista Carlota Corredera reproduce conversaciones con once celebridades sobre feminismo y sororidad, trabajo y amor, y donde Chenoa se ha sincerado reconociendo, entre otras cosas, algunas complicaciones ginecológicas.

"He sufrido endometrosis, principio de cáncer de útero, quistes... Estoy operada dos veces por laparoscopia", comenta Chenoa, que recuerda los momentos en los que la prensa le preguntaba por la maternidad. "Me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía (...). Antes sí me frustraba, se me veía en la cara pero ahora ya no, son muchos años".

De esta manera, Chenoa ha querido visibilizar ciertas enfermedades que padecen muchas mujeres y que obstaculizan su deseo de ser madres. Y, también, la insistencia de los medios por preguntar sobre un tema que, a veces, puede resultar doloroso e incómodo.

No es la única que ha pasado por esta situación. De hecho, parece afectar a todas las celebrities que llegan a una determinada edad y no han tenido hijos (solo a las mujeres; a los hombres, no).

Jennifer Aniston redactó hace unos años una carta para explicar el acoso que vivía día a día por ese tema. "Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es cansada. Estoy cansada del escrutinio casi competitivo y los insultos por el cuerpo que tienen lugar día a día bajo el pretexto del periodismo", lamentaba. "La gran cantidad de recursos que invierte la prensa intentando simplemente descubrir si estoy o no embarazada señala la perpetuación de esta noción de que las mujeres están, de alguna manera, incompletas, no tienen éxito o son infelices si no están casadas con hijos", concluyó, denunciando también la presión social que había soportado.

Volviendo a Chenoa, Carlota Corredera también destaca otras de sus declaraciones. "Como mujer sufro desigualdad en el perfil. Si mi forma de ser es muy potente o soy muy elevada en mi tono de voz, en mi personalidad... pues se critica mucho más que en un hombre", asegura la extriunfita..