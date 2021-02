Ashton Kutcher, Mila Kunis y 'Los Bridgerton': "Pensé que estaba viendo porno... o con otro hombre"

Si en las últimas semanas has estado OB-SE-SIO-NA-DA con 'Los Bridgerton', seguro que entenderás perfectamente lo que les ocurrió hace unas noches a Mila Kunis y Ashton Kutcher. Y no serás la única: según datos de Netflix, la serie se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la plataforma (en sus primeras cuatro semanas, fue vista en 63 millones de hogares, y la cifra no deja de subir) y solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para confirmar que todo el mundo habla de ella. ¿La razón? La apasionada historia de amor entre una chica de bien, Daphne Bridgerton, y el soltero más cotizado (y sexy) del Londres del siglo XIX, el duque de Hastings.

Como bien sabes, pese al aparente recato de la alta sociedad inglesa, la trama está repleta de escenas subidas de tono y precisamente una de ellas es la que ha desatado la divertida anécdota que han contado Mila y Ashton hace unas horas durante una entrevista por videollamada en el marco del programa estadounidense 'TODAY with Hoda and Jenna'.

Según explicaban entre risas, el actor dormía plácidamente cuando le sobresaltaron unos ruidos bastante explícitos. A su lado, tumbada en la cama y enganchadísima a la pantalla, estaba su mujer; por lo que Kutcher lo tuvo claro. "Se despertó en el punto álgido del capítulo cinco", ha contado Kunis (y los fans de la ficción saben perfectamente a qué se refiere), "y, literalmente, me preguntó: '¿Estás viendo porno?' Estaba totalmente confundido".

Mila Kunis and @aplusk join us to talk about working together in their new #SuperBowl ad for Cheetos! pic.twitter.com/GiNTYtaGR7