¿Cómo debemos usar el gel hidroalcohólico en verano? ¿Es cierto que puede quemar la piel?

Contesta una experta.

El gel hidroalcohólico se ha convertido, junto a las mascarillas, en uno de nuestros compañeros inseparables de nueva normalidad así como en una de las herramientas más eficaces para luchar contra el coronavirus, por lo que, probablemente, seguirá con nosotros todavía un tiempo. Sin embargo, su uso prolongado y frecuente debe tener en cuenta algunos aspectos para que no dañe nuestra piel, especialmente en verano, cuando aumentan las horas de exposición al sol.

Las altas concentraciones de alcohol que contiene unidas a la falsa sensación de rápida absorción hace que pensemos que este no es nocivo cuando nos exponemos al sol después de unos minutos de su uso, pero esto no es del todo cierto, nos advierte la doctora especialista en Dermatología Elena Martínez Lorenzo, desde la Clínica Pilar de Frutos.

"El alcohol actúa como un agente fototóxico ya que es un compuesto químico que al entrar en contacto con el sol produce moléculas que son tóxicas", explica. Por eso, y aunque "no produce quemaduras en la piel" como sostienen algunos, sí puede provocar "reacciones irritativas de contacto que pueden parecer quemaduras".

En realidad, se trata de lesiones de tipo eczema, manchas y placas eritematosas (o rojas con pápulas), y vesículas puntiformes (granitos muy finos) que producen un prurito o picor intenso, y que al curarse dejan una descamación fina y blanquecina como si fuese sequedad.

Entonces, ¿cómo evitarlo? "Lo ideal sería no usar el gel hidroalcohólico cuando vamos a exponernos de forma directa al sol y como alternativa al gel lo ideal es usar agua y jabón, preferiblemente jabones 'syndet' o sin detergente", aclara la experta. Aunque si estamos en la calle y no tenemos acceso a agua y jabón, es mejor usar el gel hidroalcohólico que no hacerlo, claro. "En ese caso, deberemos evitar la exposición directa al sol tras su uso. Y por supuesto, lo básico: también usar protección solar".

En el caso de que hayas tomado el sol con el gel y se presenta un enrojecimiento de la piel, la experta recomienda usar "corticoides tópicos suaves no más de 1-3 días" y mucha hidratación con productos como vaselina.

SI las lesiones incluyen ampollas, vesículas o son muy dolorosas, lo mejor es acudir al médico "para evitar que estas rojeces se conviertan en manchas marrones más difíciles de tratar posteriormente", concluye la experta.