¿Necesitas una rutina de sueño? Hemos probado los trucos de Kourtney Kardashian para dormir bien, ¡y funcionan!

Feliz descanso.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Un cuerpo sano y una mente equilibrada solo se consiguen a través de cuidar nuestra alimentación y nuestra rutina de ejercicios. Sin embargo, hay un factor que en ocasiones se nos olvida y es el de dormir bien. Sí, queridas, porque no vale con dormir 'a secas', una tiene que descansar para que su cuerpo pueda hacer frente a todo lo que el día nos depara.

Consciente de la importancia del sueño en nuestras vidas, Kourtney Kardashian se ha lanzado a investigar sobre el tema a través de su página web de estilo de vida 'Poosh' y se ha puesto en contacto con Alanna McGinn, fundadora de 'Good Night Sleep Site'.

"¿Estáis preparadas para la verdad? Si no estás durmiendo bien, o no lo suficiente, toda la dieta y todas las clases de spinning del mundo que estés haciendo no te servirán para nada. ¿El motivo? Muy sencillo. Cuando tu cuerpo está cansado, no elegirás las comidas más saludables ni encontrarás la energía para ejercitarte", asegura dicha experta.

Efectivamente. De ahí que la mayor de las Kardashian se haya lanzado a lanzar una lista de "7 noches, 7 pasos" para que puedas reeducarte en eso de irte a la cama y puedas disfrutar de un descanso de 'verdad'. Ah, y te avisamos, funciona porque nosotras ya lo hemos probado y estamos como nuevas.

1. Mismo horario todos los días para acostarte y para levantarte

Sí, parece de locos, pero esto también se aplica a los fines de semana (siempre que no salgas, claro está). Si te vas siempre a la cama a las 23 y te levantas a las 7, tu cuerpo se irá acostumbrando y dormirás mejor.

2. Adopta una rutina para irte a la cama

Ya sea leer un libro, hacerte un té, escribir un diario, ver una serie... Hacer siempre lo mismo antes de irte a dormir te ayudará a que tu cuerpo genere de forma natural melatonina, tan importante para relajarnos y dormir.

3. Tu habitación es tu 'templo' para dormir

Procura que tu cuarto esté oscuro, sin ruido y te haga sentir cómoda. Además, presta atención a tu colchón porque deberías cambiarlo cada cinco-ocho años.

4. Prohibida cualquier tipo de pantalla

Sabemos que te encanta leer en el Ipad, mirar tu cuenta de Instagram, o ver una serie mientras estás tirada en la cama. Error. Procura no mirar ningún dispositivo tecnológico una hora antes de ir a dormir.

5. Si te despiertas en mitad de la noche y no puedes dormir, sal de la cama

Cambia de habitación y trata de leer un libro, escuchar música... Pero nunca enciendas la televisión ni mires el móvil. Tras 20 minutos, vuelve a la cama para intentar volver a dormir. Si no, repite la 'operación'.

6. Mantén tu mente a raya

Es difícil evitar no acordarse de todas nuestras preocupaciones cuando nos vamos a la cama. De ahí que lo mejor que puedes hacer es tener un diario al lado de tu cama y escribir todo aquello que ronda por tu cabeza para que se quede ahí y no te lo llevas a tu descanso.

7. No te vayas a la cama pensando que no te dormirás

Los pensamiento negativos nunca, pero nunca, ayudan. Así que trata de decirte a ti misma que todo irá bien y te dormirás pronto. Funciona, ya te lo decimos.