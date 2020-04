Tienes menos actividades que antes, duermes más y aún así te sientes agotada, es como si el sueño se te quitara nunca. El motivo de esta sensación se esconde en nuestro cerebro.

Te despiertas, comes algo, te dejas caer en el sofá. Te quedas dormida. Te vuelves a despertar, vuelves a comer, te recuestas en tu cama a “ver una serie”, te vuelves a quedar dormida. Y así, una y otra vez, en bucle como si se tratara de un boomerang. Y entonces, mientras intentas mantener el ojo abierto para ver esa película que te mueres por ver, te preguntas ¿Cómo puedo estar tan cansada si no hago nada?

¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que no has hecho mucho y aún así te sientes totalmente exhausta? Es muy probable que durante el confinamiento por el coronavirus muchas de nosotras nos sintamos cansadas después de un largo día sin hacer nada, y hay una buena razón que explica esta sensación. La doctora Sophie Bostock, ha explicado en una entrevista con la versión británica de Cosmopolitan porqué nos pasa esto. "Es normal que el aislamiento esté impactando en nuestra energía. Primero porque cambia nuestra rutina, además tenemos menos exposición a la luz solar, más ansiedad debido a las noticias y pasamos más tiempo enfrente de la pantalla ", explica.

"Debido a todo esto, nuestro cerebro no recibe la misma cantidad de estimulación a la que solíamos estar acostumbradas; tenemos que pasar todo el día en la misma habitación de nuestra casa y con las mismas personas, por lo que es natural sentirse más letárgico de lo normal". O sea, el cansancio no es físico, es mental. Y es que recordemos que nuestro cerebro está operativo todo el día, en todo momento, y ahora con toda la sobre estimulación de las pantallas y las noticias se ve alterado y por ende nos sentimos más cansadas.

Para evitar sentirte así es importante que mantengas la rutina. “Muchos creen que dormir más tiempo y moverse menos podría aumentar nuestros niveles de energía en el día, pero lo cierto es que ocurre todo lo contrario", señala Sophie. "Es tentadora la idea de dormir todo el día, pero jugar con tus ritmos circadianos termina por alterar tu cuerpo, haciéndote más susceptible al cansancio".

Restringe tu consumo de noticias. Es normal que te sientas bastante ansiosa y leer constantemente noticias no ayuda. "Si bien es importante mantenerse al día informado, debemos intentar moderar nuestro consumo de noticias, y así poder mantener un equilibrio emocional". "El estrés desencadena hiperactividad en nuestro cerebro, libera cortisol y nuestros cuerpos entran en modo de defensa, lo que debilita nuestra energía y motivación". Respira profundamente y leer un buen libro antes de acostarse te puede ayudar.

Ejercita tu mente y cuerpo. Si comenzaste la cuarentena con toda la intención de hacer entrenamientos en casa, pero conforme pasa el tiempo te has desmotivando es normal, pero podrías volver a dar el primer paso cuántas veces sea necesario. "La actividad física es vital para aumentar los niveles de energía, ya que libera endorfinas y además promueve la felicidad ".

"Supera el cansancio haciendo un pequeño entrenamiento de yoga. Recuerda que es importante asegurarte de que tu cerebro se mantenga estimulado también, haz diferentes actividades cada día, como leer, escuchar música o aprender una nueva actividad, como tejer, pintar, cocinar.