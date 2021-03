Tras lo sucedido en el Congreso entre Íñigo Errejón y un diputado del PP, buscamos la respuesta sobre cuáles son las cifras que dibujan el mapa de la salud mental en España.

Clara Hernández

A veces, las polémicas llaman nuestra atención sobre asuntos que, nos damos cuenta, desconocemos y deberíamos conocer más. La confesión de Meghan Markle durante la entrevista de Oprah Winfrey de que había padecido problemas mentales no solo conmovió a una parte de la audiencia, sino que llamó la atención de políticos y expertos sobre los problemas de la salud mental, que no siempre están en la agenda.

Este miércoles, Íñigo Errejón, portavoz del partido Más País, se convertía también en uno de los protagonistas de una polémica en el Congreso tras sacar a colación el tema de la salud mental, el cual habría crecido a tenor de la pandemia. Según el político, en España se registra una media de 10 suicidios diarios y "seis de cada diez españoles tienen síntomas de ansiedad". Además, siete de cada diez jóvenes se muestran absolutamente desesperanzados ante el futuro, según sus palabras.

"¿Diazepam, Valium... por qué todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando?", preguntó en un momento para, finalmente, reclamar un plan de salud mental. Pese a la importancia de las cifras, fue realmente la reacción de un diputado del PP, Carmelo Romero, que le gritó "'¡Vete al médico!" al final de su intervención, lo que convirtió esta en viral e hizo que el tema de la salud mental se pusiera encima de diferentes mesas, incluso en la de Twitter, donde el hashtag #YoTambiénVoyAlMédico se erigió en una de las etiquetas más populares y útiles de la red social, ya que muchos usuarios la están aprovechadno para contar su experiencia con enfermedades mentales agrupados bajo ese hashtag.

No es un simple testimonio. Es una historia que todos podemos tener cercana. Las enfermedades mentales nos interpelan a todos. Hoy es una anécdota pero el día a día de muchas personas merece que centremos con serenidad el debate. Por ellas, por todos. @todoesmentiratv pic.twitter.com/kPuGvJ3DIh — Andrea Levy (@ALevySoler) March 17, 2021

Entre ellos, hay testimonios de personas conocidas como la periodista Mamen Mendizábal, que ha relatado cómo una psicóloga le ayudó en el duelo por la muerte de su madre. "Ese aprendizaje, que en mi caso duró 3 años, ha sido de las mejores cosas que he hecho", escribió mientras que Andrea Levy, concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid, no dudaba en apoyar a Errejón a pesar de pertenecer a la oposición. "Hay que hablar de ello. Estoy segura que ayuda a muchas personas a visibilizarlo y normalizarlo. Yo, en cierta medida, me liberé al hacerlo", subraya. Tras lo sucedido, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a establecer medidas para apoyar la salud mental.

El caso es que son muchos quiénes se han lanzado a buscar en Internet cuáles son las cifras de salud mental en España y si estas son tan impactantes como señalaba el portavoz de Más País. Y esto es lo que hemos encontrado.

Aunque la Encuesta Nacional de Salud de España divulgada en 2017 por el Ministerio de Sanidad señalaba que, entonces, uno de cada 10 adultos (10,8%) y uno de cada 100 niños tenía un problema de salud mental, y que el 6,7% de los adultos refería ansiedad crónica (en las mujeres, el porcentaje era de 9,1%), los expertos y nuevos informes describen un panorama actual más preocupante, especialmente a raíz de la pandemia, que habría aumentando la incidencia de este tipo de enfermedades.

Así, la Confederación de Salud Mental de España asegura que, en nuestro país, 1 de cada 4 personas tiene o tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. La organización también subrayaba un dato crucial: 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tenían empleo (un 82%). Dado que la cuota del desempleo ha aumentado casi tres puntos desde la primavera de 2020, y que la depresión es 2,5 veces más frecuente entre quienes se encuentran en situación de desempleo, debemos contar con el crecimiento de esta en la sociedad.

Asimismo, un informe del CIS sobre efectos y consecuencias del coronavirus (el primero que se ha hecho sobre este aspecto) señalaba que la pandemia estaba causando graves perjuicios a la salud emocional, ya que un 35,7% de la población se sentía poco optimista sobre el futuro de España, y un 18,2%, 'nada optimista".

Más cifras del informe: seis de cada diez españoles (el 58%) habían pensado que podían morir debido al Covid, el 57% tenía miedo a enfermar, el 59% tenía temor a no recuperar su vida de antes de la pandemia y, en general, el 78% manifestaba inquietud y temor el futuro.

Ya antes de la pandemia, un 17,5% afirmaba que había sido tratado por algún psicólogo.

En cuanto a los suicidios, la estadística de defunciones del INE indica que el número de suicidios que se cometen en España rondaría la decena, tal y como apuntaba Íñigo Errejón.

Visibillizar los problemas de índole mental es fundamental, según indican los expertos, y en los últimos años artistas como Lady Gaga, Demi Lovato o Selena Gomez se han sincerado sobre ellos.