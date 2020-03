La merienda sana y riquísima que Sara Carbonero le prepara a sus hijos

Les va a encantar a todos los niños.

Ay cómo cuesta no atracar la nevera en estos días de cuarentena. A todas nos pasa. Es un esfuerzo resistirse, con lo ricos que están los bollos, el chocolate, los bocatas… Y es que los nervios de la situación y el aislamiento hacen que nos decantemos mucho más por meriendas, comidas y cenas que no son las mejores en cuanto a llevar un estilo de vida sano y saludable. Y a los niños les pasa otro tanto de lo mismo. No solo es que a ti te cueste controlarte con el chocolate, a los niños también les supone un esfuerzo. Y Sara Carbonero tiene la clave para que los niños controlen esas ganas de dulce.

“Merienda con amigos en tiempos de cuarentena”, ha escrito Sara Carbonero. En la imagen, aparece Martín, el hijo mayor de la periodista e Iker Casillas, hablando con sus amigos a través de una tablet mientras merienda. Y el aperitivo de la tarde del pequeño no puede ser más saludable, nutritivo y sano.

En un platito de postre, el pequeño tomaba algo de fruta, en concreto tenía mandarina y manzana, mientras pasaba la tarde en compañía de su grupo de amigos. Eso sí, cada uno en su casa. Todo apunta a que era un planazo a juzgar por la cara de concentración del pequeño.

Aunque otra de sus grandes pasiones es el futbol y Martín quiere seguir los pasos de su padre y desde hace tiempo ‘fichó’ por la cantera del Porto F.C.. "Me da igual que hiciera fútbol, tenis, música... Quería que tuviera una actividad y, si es de equipo, mejor. Desde chiquititos aprenden un montón de valores, de normas, esfuerzo, responsabilidad... ", confesó al diario El Mundo la periodista.