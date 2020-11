Lydia Bosch anuncia que sufre cáncer de piel con una imagen en Instagram el día de su cumpleaños

"Desde mi adolescencia, he comprado papeletas para tenerlo", reconoce.

Woman.es

Este jueves, Lydia Bosch cumplía 57 años y compartía una publicación en su perfil de Instagram que no ha dejado indiferente a sus seguidores. Aunque en la foto con la que la acompañaba aparecía la actriz sonriente, aparentemente dispuesta a celebrar su nueva edad, el mensaje que contenía no eran noticias alegres.

La actriz ha revelado que padece cáncer de piel, el cual le ha sido diagnosticado hace dos semanas.

- Estas son las 4 causas principales por las que te duele el cuello.

- ¿Cómo podemos distinguir los síntomas de la gripe de los del Covid-19?

"Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo", comienza el texto, que ha dejado a sus seguidores consternados. Sin embargo, ella les tranquiliza.

"Es un tipo de cáncer de piel pero aunque la palabra en principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso (no afecta a ningún órgano vital) como puede ser el melanoma. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crece muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo", continúa.

Sin duda su intención principal es prevenir a quien la lea contra las causas de esta dolencia, que sobre todo se desarrolla por la exposición al sol, más aún si se toma sin la protección solar adecuada.

Además, sincera, entona el 'mea culpa' sin reparos: "El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho auténticas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto".

Hay remedios para prevenirlo que ella apunta: "Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar malos mayores, y coger el hábito de ponernos protección solar diariamente".

"Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y progresos", se despide antes de anunciar que, "en nada", soplará las velas.

También da las gracias a sus seguidores por su incondicional cariño.

Desde aquí, le deseamos una pronta recuperación y nos quedamos con sus consejos, especialmente el de utilizar siempre protección solar, tomar el sol con moderación y hacerse revisiones periódicas. ¡A veces es la única forma de detectar este tipo de enfermedad!