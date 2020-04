A Liam Hemsworth le pudo salir muy caro ser vegano y ahora cuenta todos los problemas que tuvo

Al final, dejó la dieta. Su salud es lo primero.

¿Sabías que Liam Hemsworth, el cuñado de Elsa Pataky y exmarido de Miley Cyrus, es vegano? Bueno, en realidad, lo era. Después de tener un sustito (o más bien sustazo), se tuvo que replantear seguir con su dieta vegana y ha sido ahora cuando lo ha contado, en plena operación ‘bañador’ y cuando más de uno (y dos) estamos soñando con ese momento en el que por fin nos podamos dar un chapuzón en la playa o la piscina. Hemsworth acabó en el hospital.

“He sido vegano durante casi cuatro años y en febrero del año pasado, me sentía cansado. Y después los médicos descubrieron que tenía una piedra en el riñón. Fue una de las semanas más dolorosas de mi vida”, ha contado a la revista 'Men's Health'. Afortunadamente, ahora mismo “todo está en orden”, pero eso no quita que el actor no tenga miedo de que le vuelva a pasar algo parecido. “Pero una vez que obtiene una piedra en el riñón, tienes un 50 por ciento de posibilidades de que te vuelta a pasa si continúas comiendo de la misma forma”, confesó.

Y después, a pesar de que su comida era sana, tuvo que poner en una balanza su salud o la alimentación. “Tuve que repensar completamente lo que estaba haciendo con mi cuerpo”. Los dos primeros años fueron fáciles y se sentía “genial. “Mi cuerpo era fuerte. Lo que les digo a todos es 'Mira, puedes leer lo que quieras leer. Pero tienes que experimentarlo por ti mismo. Tienes que descubrir qué funciona mejor para tu cuerpo. Y si algo funciona bien durante un tiempo, genial, sigue haciéndolo. Si algo cambia y no te sientes bien, tienes que volver a evaluarlo y luego resolverlo”, ha aconsejado.