Justin Bieber reconoce su enfermedad para explicarla en un documental

Justin Bieber reconoció sus problemas de salud para responder, por una parte a quienes le preguntan por su deteriorado aspecto físico y por otra, para anunciar su próximo documental.

Justin Bieber, 25 años y marido de Hailey Bieber, reveló en Instagram que padece la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.

Bieber aprovechó esta situación para anunciar una serie documental sobre su vida que se subirá a YouTube a finales de enero bajo el título: 'Justin Bieber: Seasons'.

"Mucha gente no para de decir que mi aspecto es terrible, que consumo metanfetamina, etc., y de lo que no se dan cuenta es de que, recientemente, he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió el cantante canadiense en su perfil de Instagram. "No sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud", añadió.

"Todo esto será explicado en una serie documental que pronto subiré en YouTube. ¡Se podrá saber todo lo que he estado combatiendo y SUPERANDO!", se justificaba el cantante que contrajo matrimonio hace unos meses con Hailey Bieber. "Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca", confesó.

La revelación coincide con el lanzamiento la semana pasada de 'Yummy', el primer sencillo de Bieber desde hace cuatro años.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se adquiere por la picadura de una garrapata infectada. Generalmente, el primer síntoma es un sarpullido que puede verse como una escarapela, pero no todas las personas presentan este sarpullido. A medida que la infección se disemina, puede generar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, rigidez de cuello y cansancio

Esta enfermedad puede ser difícil de diagnosticar porque muchos de sus síntomas son parecidos a la gripe u otras dolencias.