¿Hacer deporte ayuda? Depende.

Tras el confinamiento nuestros hábitos de vida se han visto trastocados y, en muchos casos, nuestro sueño ha sufrido desajustes. ¿Te sientes identificada? ¿Te cuesta dormir por las noches? No te preocupes, existen claves para recuperar un descanso de calidad, aseguran desde Mammoth, la compañía de salud y bienestar, y la Dra. Nicola Barclay, científica del Instituto de Neurociencia Circadiana del Sueño de la Universidad de Oxford, que han publicado unas pautas para que durmamos bien y estemos sanos.

Seguramente ya has probado a acostarte pronto y, sin embargo, no logras dormir o tu descanso no es el que era. Incluso has tratado de llevar una vida saludable y de incorporar el deporte a tu rutina sin resultado. ¿Qué estás haciendo mal? Según la experta de Oxford, estos son los consejos que debes seguir cada día que te ayudarán a por fin conciliar un sueño de calidad.

1. Apaga todas las luces brillantes y crea un ambiente cálido dos horas antes de dormir. La forma de conciliar el sueño más fácilmente es reducir la exposición a la luz horas antes de dormir. Una luz tenue será la clave que ayudará a sumergirte en el ciclo del sueño. Y con luz no solo hace referencia a las estancias de la casa, sino también a la luz de los aparatos electrónicos. Olvídate del móvil, la televisión y demás aparatos dos horas antes de dormir.

2. Un baño relajarte antes de ir a la cama. El cuerpo necesita estar fresco para poder conciliar el sueño. Por ello, el sencillo gesto de tomar un baño caliente antes de dormir facilitará el sueño. El agua caliente conseguirá que la temperatura corporal baje y eso es justo lo que necesitas.Tras el baño, opta por ropa de pijama cómoda y fresquita que ayudará a seguir en ese 'mood' que buscas.

3. Separa la vida familiar y laboral. El coronavirus y las nuevas formas de trabajo han conseguido que nuestro hogar sea un todo en uno. Si tu oficina es el dormitorio, antes de dormir debes limpiar y ocultar todo lo que tenga que ver con el trabajo. Crea en tu dormitorio un lugar agradable, silencioso, de desconexión.

4. Técnicas de respiración. Según los expertos, existen muchas técnicas cognitivas que ayudan a distraer la mente y a entrar en el modo relax. Opta por las técnicas de respiración clásicas, conecta con tu 'yo' interior antes de dormir o, como otra opción, puedes apostar por la técnica de contar ovejas. Sí, las ovejas que contabas de pequeño también te ayudarán.

5. Observa tu alimentación. Principalmente observa la ingesta de cafeína. Recuerda que la cafeína tiene una vida media-larga y muchas personas pueden sufrir sus efecto incluso horas después de su ingesta. Se consciente de la cafeína de bebidas o alimentos como el chocolate, refrescos o el café y evita consumir estos productos en la tarde-noche.

6. Practica ejercicio, pero no por la noche. Como todos ya sabemos, el ejercicio es buenísimo para dormir ya que conseguirás ese sueño profundo que buscas. Sin embargo, según la Dra. Barclay debes evitar realizar ejercicio físico dos horas antes de dormir ya que elevará la temperatura corporal y nos resultará más difícil conciliar el sueño.