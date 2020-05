Eva González ha sido la última invitada virtual de 'El Hormiguero' y en su visita ha contado cómo explicó a su hijo lo que es el coronavirus

Una aclaración fácil y contundente con la que el pequeño entiende las normas que tiene que cumplir.

"Fuera hay un bichito que te pica el culete y no puedes tocar nada". Una explicación sencilla, breve y parece que también demasiado eficaz para que el hijo de Eva González, de dos años, haya podido hacerse una idea de qué va eso del coronavirus, la crisis sanitaria que ha provocado y el motivo de no poder dar todos los paseos que tanto pide a sus padres. Y es que así lo ha confesado la propia presentadora en su última visita a 'El Hormiguero', virtual por supuesto, y con la naturalidad que tanto le caracteriza.

Junto a su familia al completo, Eva está pasando la cuarentena en su pueblo, Mairena del Alcor, donde les pilló el estado de alarma y donde hasta ahora permanecen. Ante tal situación extraordinaria y tan nueva para todos, la también modelo no ha dudado en compartir durante estos dos meses parte de su vida a través de las redes sociales con el objetivo de poder así ayudar de alguna manera y dando consejos e ideas a sus seguidores.

Entre ellas, en una imagen demostró que no se desenvuelve nada mal con las tijeras y que, al mismo tiempo que ha tenido que convertirse en una profesora para su hijo, también ha tenido que hacerlo en su versión peluquera.

Hasta llegar a una nueva en la que le ha tocado establecer ciertas normas a la hora de salir a la calle con su hijo, tal y como le contaba a Pablo Motos. "Me ha salido listo", se refería al pequeño, cuando decía además que antes de cada paseo él mismo le recitaba las reglas, las de no tocar nada, no acercarse a nadie y "no soltar la mano de papá y mamá". Algo que revelaba orgullosa y presumiendo de la paciencia y obediencia con la que su hijo está llevando la situación.