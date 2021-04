No existe una única forma de parto y esas formas se integran, también, cada vez más, en centros hospitalarios, indica el documental ‘Parir en el siglo XXI’. ¿Te lo habías planteado?

"Existen modelos hospitalarios de atención al parto y el nacimiento basados en el respeto a las mujeres que dan a luz. Respeto a sus cuerpos, sus bebés, sus derechos y sus deseos". Con este mensaje se presenta 'Parir en el siglo XXI', un documental creado por Lab de RTVE.es que acaba de recibir el premio al mejor proyecto interactivo educativo del World Press Photo. Y que muestra que, aunque hayas decidido dar a luz en un centro hospitalario, puedes tomar decisiones sobre distintos aspectos (el llamado 'Plan de Parto') que, tal vez, ni te habías planteado por falta de información.

Lo que queda claro en esta producción, que se puede ver online de forma gratuita en la web de LAB de RTVE, es que hay mujeres con distintas expectativas y concepciones de cómo debe ser el nacimiento de sus hijos y que, en cualquier caso, quieren que se las escuche, tanto si lo que desean es que se favorezca la intimidad en todas las fases del parto, como realizarlo en una determinada postura (que no tiene por qué ser la más frecuente) o recibir tratamiento (o no) farmacológico ante el dolor. Por ejemplo.

La totalidad de las cinco mujeres que protagonizan el documental (a las que seguimos los pasos en las semanas previas al parto, durante este y posparto), están decididas a tener un parto como ellas desean en el hospital de Villarreal (Castellón), y que incluye, en muchos casos, el parto en el agua.

"Yo ya pensaba que el parto sería cesárea porque no tenía tanto conocomiento de las clases de parto que hay", explica una de ellas, Gabriela, que explica que al conocerlas comenzó a cambiar sus decisiones.

También la mayoría de las que aparecen optan por los partos más naturales posibles, es decir, sin recurrir a remedios de alivio del dolor, ni invasivos ni farmacológicos, durante la dilatación. "Quería sentirlo", explica una de las madres . "Te dejan ser tú. Estás en el agua tranquila, nada de apuros, estás relajada". "Tienes que hacer lo que tú decidas y hacer lo que te pida el cuerpo", indican el resto mientras una última subraya el fin último del dolor del parto: "Te ayuda a expulsar el bebé". Un aspecto que también subraya una experta en el documental que les da directrices a las embarazadas: "El cuerpo de la persona está diseñado para tener un parto. Cuando entiendes que es necesario y que ese dolor te va a ayudar, tampoco es bueno quitarlo pero sí saber manejarlo para llevarlo mejor". señala.

Otras participantes, tras el parto, repasan qué ha sido más importante para ellas: "Abrazarlo nada más nacer y sentir el calor del cuerpo a cuerpo", "el sentirte que no hay casi nada alrededor, que estás tú y lo tienes que hacer, como si fueras un animal", "hacer lo que te pide el cuerpo", "notar como sale", "el que no cortaran el cordón umbilical hasta que dejara de latir".

Tanto si estas opciones te interesan como si eran fan de la epidural, el documental recuerda algunas opciones sobre las que tú tienes el poder de decisión, aunque también señalan que los protocolos de atención al parto son distintos en cada hospital.

Estas son algunas decisiones que puedes tomar:

- Quiero estar acompañada permanentemente, incluso si es cesárea.

- Solicito que se me ofrezcan métodos no invasivos ni farmacológicos de alivio del dolor durante la dilatación.

- Me gustaría poder levantarme durante la dilatación.

- Deseo hacer los pujos libremente, sin que nadie me dirija.

- Deseo adoptar la postura que yo desee.

- Solicito que se favorezca la intimidad en todas las fases del parto.

- No autorizo que se me canalice una vía venosa de rutina" .

- Solicito que inmediatamente tras el nacimiento se me coloque el bebé en el abdomen, piel con piel.

El documental termina con otro recordatorio que no está de más añadir: "Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados de salud, que incluye el derecho a recibir una atención digna y respetuosa en el embarazo y el parto".