Lo más importante es hacer una compra sensata, teniendo en cuenta la caducidad de los alimentos y no comprar productos insanos para evitar tentaciones.

Andrea Morales |Woman.es

Estamos viviendo un momento complicado. La pandemia del Coronavirus nos ha afectado y sin duda hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida de un día para otro. Son días duros y además llenos de incertidumbre. Internet está lleno de cosas qué hacer, pasos a seguir y entre tanta sobreinformación es muy fácil que caigamos en bulos y mentiras. Por eso nosotras hemos recurrido a expertos para hablar de temas que sabemos que son esenciales en situaciones como esta. La información es poder; el poder de tomar decisiones correctas y acertadas en momentos complicados puede hacer una gran diferencia. La alimentación es uno de los hábitos que se pueden ver alterados, por eso hemos hablado con Beatriz Robles, dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos.

- Teletrabajar por el coronavirus: cómo crear tu oficina en casa

- El emocionante homenaje de toda la población española a los trabajadores de los hospitales que combaten en primera línea la pandemia por coronavirus

"Lo primero es entender que debido a la situación en la que nos encontramos -cuarentena por Coronavirus- nuestros requerimientos nutricionales serán distintos, porque la actividad física es distinta", explica Robles. Una vez seamos conscientes que se trata de un momento excepcional y que no durará, por el momento, más de 15 días debemos intentar evitar caer en lo que se conoce como hambre emocional. "En situaciones como esta es inevitable que comamos de manera más emocional. El picoteo está presente porque necesitamos suplir ciertas carencias y lo hacemos con la comida, por eso mi primer consejo es: evitar tener productos insanos a nuestro alcance, porque serán lo primero que nos va a atraer", aconseja.

Como ya lo explicó Robles, este confinamiento no durará por siempre, así que podemos tomar decisiones sabias para nuestra salud. Es importante que planifiques antes de ir al supermercado. Elabora una lista de productos y alimentos que necesites. Recuerda que mantener una dieta balanceada será elemental para estar nutrido y mantener las defensas altas.

¿Qué debemos priorizar a la hora de hacer la compra?

"Necesitamos alimentos de origen vegetal. No tienen que ser siempre frescos (habrá casos en los que no pondrás ir con regularidad al supermercado), existen opciones de verduras y frutas que duran mucho tiempo como: las manzanas, peras, mandarinas, zanahorias, calabacín. Además, estas tienen otra ventaja no necesitan ser guardadas en la nevera, las puedes dejar fuera siempre y cuando no las tengas dentro de bolsas de plástico.

Las conservas son otra excelente opción "hay una gran variedad de alimentos y vegetales en conservas. Las menestras, por ejemplo, son de larga duración. Las legumbres también nos van a ayudar a mantener una dieta variada y completa".

En cuando al consumo de huevo la experta nos recuerda que la fecha preferente de los huevos son cuatro semanas, por lo que si los mantenemos en el frigorífico nos van a durar mucho tiempo. Y si puedes comprar carne y pescado congelado será mucho mejor. "estos productos siempre van a tener más calidad si los compramos ya congelados que si los congelamos nosotros", esto se debe a que las industrias tienen tecnología especial para que mantengan todos sus nutrientes.

"Si te gusta el pan, escoge uno que sea de harina integral. Puedes tenerlo congelado o bien tostado", añade. Los cereales también deben estar presentes en tu alimentación, pero intenta que todos sean integrales, evita las harinas refinadas.

¿Cómo podemos matar las ganas de comer por ansiedad?

"Debemos ser conscientes que se trata de un hambre emocional, no es que tengamos hambre. Lo que pasa es que estamos comiendo para cubrir otras necesidades. Por eso es importante llevar un estilo de vida saludable, mantenernos ocupados intelectual y físicamente. Es más complicado que en situaciones normales, pero hay una gran cantidad de entrenadores con formación en actividad física que están subiendo vídeos y pautas para hacer ejercicio en casa y así evitar caer en la tentación de estar inactivos. Realizar actividades físicas nos llevará a no comer compulsivamente. Tener la mente y cuerpo ocupado dentro de las posibilidades será nuestro aliado para no comer por ansiedad. Afortunadamente con Internet tenemos recursos para palear muchas necesidades. Es importante, también, mantener la relaciones sociales por vídeollamadas. Nos ayudará a no sentirnos solos", aconseja.

Estas pautas, sumado a no tener alimentos insanos será la mejor manera de evitar caer en la alimentación "basura". Si te dan antojos recurre a opciones más sanas como los crudites de verduras "se pueden acompañar de humus o guacamole. También pueden optar por frutos secos, pero en crudo, no tostados con aceite, ni con sal o fritos".

Y si durante estos días caes en la tentación "no te castigues". "El confinamiento es un tiempo limitado, no hay necesidad de castigarnos si en algún momento optamos por un alimento poco sano", añade.

Con estas recomendación no te hará falta consumir suplementos vitamínicos. "Lo importante es que sigamos estas pautas para no tener un déficit de nutrientes", añade. Eso sí, estos consejos son para personas que gozan de plena salud. "Otras medidas deben tomar las personas que pertenecen a un grupo de riesgo o están embarazadas. En estas situaciones lo mejor es seguir las directrices de los médicos".

Estos son los nutrientes necesarios para cuidar tus defensas

1. Vitamina C. Es una de las vitaminas más demandadas ya que además de ser un potente antioxidante, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Algunos de los alimentos que la contienen son el kiwi, la naranja, el pimiento rojo, el perejil, etc.



2. Vitamina B3. Esta vitamina es la principal encargada de mantener las mucosas en condiciones normales, por eso es tan importante ingerir alimentos que la contengan. La carne roja, el pescado, los tomates, el pollo o los huevos son algunos de los alimentos ricos en Vitamina B3.



3. Vitamina D. Es la llamada “vitamina solar”, ya que puede ser sintetizada en la piel en respuesta a la radiación de los rayos UVB. También está presente en los huevos, la carne, el pescado azul, la leche, etc.



4. Ácido fólico. El ácido fólico ayuda a crear glóbulos blancos, su ausencia en el organismo conduce a que disminuya la producción de éstos y que uno esté más susceptible a las infecciones (catarros, gripes...) Las mejores fuentes de ácido fólico son las legumbres, el arroz, el pan, el brócoli o los cereales.