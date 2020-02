La dieta con la que Adele ha adelgazado 45 kilos podría no ser la más saludable, si lo que buscas es no volver a ganar el peso perdido

Los expertos avisan de sus peligros.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue el pasado mes de octubre cuando unas imágenes de Adele en la fiesta de cumpleaños del rapero Drake hacían saltar todas las alarmas. La cantante reaparecía de manera espectacular dejando al descubierto una figura que indicaba que había perdido muchísimo peso.

Aunque no fue hasta finales del mes de diciembre cuando durante unas vacaciones en Anguila, unas fotografías de ella en la playa dejaban claro que la intérprete de 'Hello' se había tomado muy en serio lo de llevar un estilo de vida algo más saludable.

El cambio físico de Adele llega después de que en abril del año pasado, la cantante confirmase su separación de Simon Konecki, con el que comparte un hijo de 7 años, Angelo. "Adele decidió que tenía que ponerse en forma por el bien de su hijo y porque no quería seguir llevando una vida desordenada en cuanto a alimentación y cuidado personal", aseguraba un amigo de la cantante.

Así pues, Adele se puso en manos de Camila Goodis, una famosa entrenadora personal brasileña, que aseguró que el secreto de la pérdida de peso Adele se basaba en "zumos verdes e ingerir unas 1.000 calorías al día". Unas declaraciones que los nutricionistas Zoe Williams y Dale Pinnock han querido matizar en el programa 'This Morning'.

"Este tipo de dietas no son realistas porque suponen un cambio enorme respecto a la comida que ingeríamos antes. Es decir, la clave de una buena dieta es ir haciendo cambios progresivos y buscar comidas que nos gusten y podamos seguir preparando incluso cuando ya no estemos a dieta. Soluciones drásticas como la de Adele, apostando solo por zumos verdes y 1.000 calorías al día, solo funcionan a corto plazo. Lo típico a lo que recurres si tienes una boda o un evento. Si quieres resultados a largo plazo, la dieta de Adele no debería ser tu mejor ejemplo".

Así pues, cuidado chicas antes de empezar dietas que sean extremas o que no puedan ayudaros a mantener vuestro peso ideal a largo plazo.