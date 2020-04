Cristina Pedroche contesta a todo lo que siempre has querido preguntar sobre la copa menstrual

Atenta.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

"Ojalá la primera vez que me bajó la regla alguien me hubiera hablado de la copa menstrual. Por aquel entonces no había tanta información como ahora.

Aun así, sigue habiendo muchas mujeres que no la usan y yo quiero que esto cambie, no solo por el ahorro y por dejar de contaminar (que por supuesto también) sino porque es salud"; ha comenzado escribiendo Cristina Pedroche en un post que nos ha encantado.

"También porque no me gusta que cada vez que hablo de este tema me lluevan críticas e insultos. Es sangre. Mi sangre. Y no me da asco ni creo que sea un tema que esconder. He contestado a alguna de vuestras preguntas en las siguientes fotos. Casi todas tenéis las mismas dudas, que son exactamente las que yo tenía. Es normal sentirse un poco perdida al principio pero os prometo que es súper fácil", aseguraba.



"Y si todavía tenéis más preguntas debéis hablar con vuestra doctora, ginecóloga, farmacéutica o matrona, que ellas son las expertas.También podéis preguntar por aquí que entre todas nos ayudaremos. Gracias a todas", ha dicho antes de aclarar todas las dudas que le han hecho llegar muchos fans.

¿Cuántas horas se puede llevar puesta?

Hasta un máximo de 12 horas seguidas (si te la quitas y te la vuelves a poner, sería nuevamente otro tiempo.

¿La notas?

No se tiene que notar y si la notas es que no está bien puesta. Yo antes usaba una más dura con un pitorro más largo y a veces lo notaba, corté bastante el pitorro y mejoró, pero al sacarle al ser más dura me dolía. Desde que uso la de Intimina Sapin estoy feliz porque es blandita y entra y sale muy fácil.

A veces siento que no está bien abierta dentro y tengo fugas. ¿Lo estoy haciendo mal?

Lo importante es que lo sigáis intentando, en un par de meses seréis unas expertas. Yo uso (Lily Cup Compact), la plegable y a veces parece que no está bien abierta. Lo que hago es meter bien el dedo y girar la copa sobre sí misma haciendo círculos para notar que está bien abierta.

¿Cómo la limpias?

La hiervo antes de cada regla durante 5-10 minutos. Antes de guardarla para el siguiente mes la vuelvo a hervir y la guardo limpia. Cada vez que me cambio la limpio con agua caliente. Si se ha quedado un poco amarillenta (cosa que es normal) puedes echar una cucharadita de bicarbonato al hervirla cuando la vayas a esterilizar (no hace falta hacerlo cada mes).

¿Te la cambias fuera de tu baño?

Puedes usarla hasta 12 horas, así que yo me organizo para cambiármela siempre en casa porque mi horario me lo permite. Si tenéis que cambiarla fuera de casa lo podéis hacer en cualquier baño. Yo creo que ya está bien que normalicemos las cosas, ¿no? No creo que otra mujer se vaya a asustar, jaja. Y si lo hace será porque no conoce los beneficios de la copa menstrual. Háblale de ella. También la puedes limpiar bien con papel pero es mejor limpiarla bien con agua.

¿Haces deporte con la copa puesta? ¿Yoga?

¡Por supuesto! También os voy a decir una cosa muy importante. Escucha a tu cuerpo. Permítete parar. A veces no me apetece y no pasa nada. También hay meses que no hago invertidas durante esos días porque no estoy cómoda pero hay meses que sí. Cada mujer es un mundo.

¿Rebosa la sangre?

Puede ser que si estás las 12h con ella puesta cuando la saques esté bastante llena, pero no suele ser así. Lo que más me gustó de empezar a usar la copa fue conocerme, conocer mi sangre. Tenía muchas ideas mal concebidas, como que yo sangraba mucho, que la regla olía mal o mil tonterías. el primer mes que la usé me di cuenta de la cantidad real de sangre (en compresas y tampones todo se exagera por el algodón pero aquí ves la realidad. Aunque la tenga 10-11 horas, no lleno ni la mitad nunca. Hay mujeres que la llenan más y lo único que tienen que hacer es cambiársela más a menudo. De verdad, es que esto es muy sencillo.

¿Cómo sé que talla uso?

En la web de Intimina lo explican muy bien. Normalmente va en función de la edad y de si has tenido hijos por parto natural. Yo uso la talla A. No he tenido hijos y tengo flujo mediano.

Unas preguntas que Cristina termina contestando de la siguiente manera:

"También me escribieron algunas madres preguntándome si era buena usarla en la primera regla de sus hijas. También mujeres jóvenes que les acaba de bajar la regla y no habían tenido relaciones sexuales. Aunque a estas en concreto las he contestado por privado también me gustaría dejar aquí lo que pienso".

"Por supuesto que podéis usar la copa menstrual. En Intimina hay una especial para estos casos que es súper fácil de poner y de quitar. Se llama Lily Cup One. Ojalá alguien me lo hubiera recomendado a mí cuando me bajó la regla con 12 años y así no hubiera estado contaminando durante tanto tiempo".