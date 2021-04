¿Andar al menos 30 minutos todos los días? Sí, y estos son sus beneficios

Que lleves una vida muy ajetreada y no tengas tiempo para ir al gimnasio no es una excusa para llevar una vida completamente sedentaria, ya que hay una actividad fácil y sencilla de realizar y que tiene muchísimos beneficios para nuestra salud: andar al menos media hora al día.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tanto si eres una persona con muy poco tiempo libre al cabo del día como su tu actual forma física no te permite realizar ejercicios de mucha intensidad pero no quieres pasarte el día sin moverte, caminar a diario puede ser la opción perfecta para ti. El sedentarismo es un factor de riesgo que influye en la aparición o agravamiento de enfermedades como la obesidad, la diabetes o la depresión y, para salir de él, andar a diario puede ser tu salvación.



De hecho, no es necesario que andes muy rápido ni durante horas, mientras mantengas el mismo ritmo durante toda la caminata y lo hagas de manera diaria y durante al menos 30 minutos será suficiente. Además, una vez que tu cuerpo se acostumbre a caminar, puedes ir poco a poco aumentando el ritmo o la duración de tus paseos, hasta que se convierta en tu actividad favorita e imprescindible. Te contamos cuáles son los beneficios de andar durante media hora al día.

1. Mejora el sistema cardiovascular

Caminar 30 minutos al día actúa directamente sobre la musculatura cardíaca aumentando la capacidad de nuestro corazón de bombear sangre, y por lo tanto influyendo positivamente en nuestro sistema cardiovascular.



2. Es el método de iniciación perfecto

Caminar es un ejercicio de baja intensidad y que todo el mundo puede realizar, independientemente de la condición física que tenga. Por eso, es perfecta tanto para personas que nunca han hecho deporte como para aquellas que se están recuperando de alguna enfermedad y necesitan volver a retomar poco a poco su actividad física.



3. Adiós colesterol

Caminar durante media hora al día reduce la tensión arterial y ayuda a controlar los niveles de colesterol.



4. Mejora la diabetes tipo 2

Andar es un ejercicio que produce que los músculos capten más glucosa, reduciendo así los niveles de ésta en sangre.



5. Aumenta la densidad ósea

Otra de las ventajas de caminar es la influencia que tiene sobre nuestra musculatura y nuestros huesos ya que es una actividad que ayuda a combatir la osteoporosis.



6. Aumenta los niveles de vitamina D

Ya que se trata de un ejercicio que realizamos al aire libre, la luz solar hace que nuestros niveles de vitamina D aumenten. Además, el contacto con la naturaleza es beneficioso para nuestro organismo, por lo que una buena idea puede ser que al menos un día a la semana uno de esos paseos sea por un paisaje natural.

7. Mejora nuestra vida social

¿Y si no fueses tú sola a caminar? Si decides hacer esta actividad con alguna amiga, con tu pareja o con algún familiar, te servirá también para ponerte al día con ellos y estimular tu vida social.



Ahora que ya conoces todos los beneficios de caminar media hora al día puedes empezar a incluir este hábito en tu rutina, ya que se trata de una actividad que está al alcance de todos, ya sea cuando vamos o volvemos del trabajo, cuando salimos a pasear a nuestra mascota, a hacer la compra o simplemente a dar un paseo. Solo tienes que planificar en qué momento del día vas a disponer de esos 30 minutos y empezar a disfrutar de todas sus ventajas.