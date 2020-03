¿Cómo afrontar la cuarentena si vives sola? La experta Alejandra Vallejo-Nágera revela qué es lo más importante

Desafíos mentales, pautas y cómo debemos relacionanos.

Clara Hernández | Woman.es

La situación excepcional en la que vivimos a causa de la epidemia del coronavirus nos está afectando a todos, aunque no de la misma manera: no es raro sentirse frustrado (algo que puede repercutir en nuestra convivencia de pareja o con hijos) ni sentirse culpable por esa frustración. Tampoco, por el contrario, que pese a ser conscientes de las limitaciones que debemos acatar y del sufrimiento que está acarreando en distintos ámbitos, estemos disfrutando del tiempo compartido con la familia (y del que antes no disponíamos). Sin embargo, ¿cómo están pasando la cuarenta las personas que viven solas y cómo deben afrontarla? También aquí hay disparidad: mientras algunas se suben por las paredes, otras aseguran estar viviendo una experiencia de aprendizaje de sí mismas muy enriquecedora, aunque con carencias, según los mensajes que hemos recibido a nuestra redacción.

Este miércoles, la especialista en Psicología Aplicada Alejandra Vallejo-Nágera, ha contestado en directo, mediante Instagram Live (el vídeo estará todavía operativo hasta el mediodía del jueves en nuestro perfil) muchas de nuestras dudas y preocupaciones, entre ellas las de cómo proceder si vivimos absolutamente solas y sufrimos el confinamiento, una situación que, casualmente, ella también vive en estos momentos.

"Las personas que estamos solas podemos hacer muchas cosas y debemos hacerlas", ha comenzado la experta, que ha subrayado la necesidad de que contactemos con otras personas, pese a tener la sensación de que no llevamos mal nuestra soledad ("Las personas podemos engañarnos o mentirnos cuando tenemos una emoción aflictiva", argumenta).

Relacionarnos es fundamental para todas. "Somos seres relacionales y debemos intentar no estar solas todo el tiempo. Llama a un amigo o una amiga, conversa por videollamadas. Establece citas para sentirte relacionada", ha insistido. ¿Posibilidades? Organizar una clase virtual de gimnasia con tus amigos u otro tipo de encuentros a distintas horas.

"Las relaciones humanas son la esencia de la vida. Nos dan noticia de para quién hacemos las cosas y eso es trascendencia. Es bueno salir de nosotras mismas", ha explicado.

La especialista ha proporcionado otras pautas muy interesantes, algunas de las cuales también son útiles, tanto si vives sola, como si no. Antes, un recordatorio: "Es lícito frustrarse pero hay que tener en cuenta que los recursos que tenemos (para afrontar situaciones así) son muy superiores a lo que creemos. Estos recursos son la adaptación y, sobre todo, sacar lo bueno de lo malo, buscar vida dentro de un erial".

¿Te sientes reforzada? Mira otras recomendaciones para tener "la mente despejada":

- Llevar una rutina "como una religión". Esa rutina debe incluir, entre otras cosas, un tiempo de una hora para limpiar y adecentar la casa, ¡no importa que no vayas a recibir visitas.

- No te quedes en pijama. Tu rutina también debe contemplar un tiempo para adecentarte. "Quédate en pijama y el abandono físico y mental, pasado un tiempo, está garantizado", advierte Alejandra Vallejo-Nájera. Es importante que nos veamos bien y que los otros (aunque sea por videollamada) también.

- Desafío mental: tres agradecimientos. "Es un ejercicio mental: nada más levantarte, haz tres agradecimientos. Cada día deben ser distintos. Puede ser un agradecimiento a ti, a la vida, a alguien que te escuchó sin juzgarte... Te ayudará a encontrar en esta situación adversa razones para continuar".

- Hay que reírse, aplaudir... La sonrisa da información al cerebro de que la cosa va bien. Súmate a los aplausos de las 20.00 horas y comparte ese momento con los demás.

- Aliméntate y bebe adecuadamente. Consulta si tu dieta es la adecuada para este momento de cuarentena.

- Haz meditación. Es difícil, pero "ayuda muchísimo", asegura la experta.

- Escribe en un papel lo que te preocupa y molesta. Te será más fácil ordenar tus ideas.

La experta nos proporciona más recursos para los momentos en desesperación: "Recuerda una experiencia positiva que tuviste ayer. Igual fue la comida, que estaba muy buena, la ducha calentita...".

¿Más? La respiración puede ser la clave: "Respira profundamente. Un síntoma clarísimo de estrés es la agitación de la respiración. Vamos a poner atención durante unos minutos en inspirar profundamente y expirar profundamente. El truco está en la coordinación de una y otra. Es fácil y gratis".