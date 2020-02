El método de los dos platos y tres colores es nuestro último hallazgo para comer sano (y rico)

Es 100% made in Spain y promete resultados desde el primer día. El método 3Come te ayuda a elaborar menús equilibrados con solo aprender su código de colores y de proporciones. Palabra de nutricionista.

Isabel Serrano | Woman.es

Los americanos tienen el plato de Harvard ajustado a su dieta tradicional, la pirámide alimentaria está ya más que desfasada y las apps de alimentación no pueden ser tu gran esperanza para comer saludable. ¿Qué nos queda? La respuesta es el método 3COME, 100% ajustado a la dieta española, fácil de comprender (hasta los niños de ocho años consiguen entenderlo tras 10 minutos de explicación) y respetuoso con las cantidades y proporciones de alimentos y nutrientes que debemos consumir cada día.

"Este método está pensado para ayudar a los profesionales al explicar la manera de comer sano a los demás. Y como es muy visual no tienes que estar pesando, ni midiendo ni calculando cantidades de alimentos. Simplemente miras el plato y ahí está toda la información que necesitas. Cuando te acostumbras, ya sabes si te estás pasando de hidratos o de proteínas porque ocupan más de lo que les corresponde en tu plato”, explica Griselda Herrero, dra. en bioquímica y dietista-nutricionista. Junto a ella te mostramos las claves del método 3COME.

Paso 1. Distingue alimentos por colores

Para aprender el método 3COME tienes que jugar con dos platos y tres colores. El código es el siguiente: el verde representa a los alimentos que aportan vitaminas, minerales y fibra (vamos, las frutas y verduras); el amarillo se reserva a los que aportan principalmente hidratos de carbono (arroz, pasta, pan y cuscús integral, patatas. quinoa, maíz, boniato, bulgur…) ; y el rojo representa a los alimentos que aportan proteínas, tanto las animales (huevo, pescado, carne y lácteos), como las vegetales (frutos secos, soja texturizada, seitán, tofu y tempeh).

Para beber agua y para acompañar los platos la opción saludable es el pan integral y de postre, una fruta. Y para cocinar y aliñar usa solo aceite de oliva virgen o virgen extra.

- Esto es lo que debes comer y lo que no si vas a volar.

- ¿Por qué deberíamos tener un jardín o parque cerca de casa?

Paso 2. Come dos platos (y que el primero sea verdura)

Tu abuela comía un primero y un segundo; tu madre, los domingos, te pone un primero y un segundo; en el restaurante el menú del día consta de un primero y un segundo… ¿Vas captando la idea? Exacto: nuestra costumbre gastronómica es comer un primero y un segundo y esa es la opción más saludable. ¿Por qué? "Para poder consumir la ración de verdura recomendada (unos 200-300 g) que hay que comer en un día. Está demostrado que si comemos solamente un plato, es más difícil cumplir esa recomendación. La mejor manera de llegar es consumiendo dos platos: un primero exclusivamente de verdura (porque tendemos a consumir más cantidad del primer plato que del segundo) y un segundo con los otros tipos de alimentos", explica Griselda Herrero.

La recomendación es, por lo tanto, poner un primer plato donde el color verde mande y colocar las proteínas, o bien en el primer plato o bien en el segundo, pero no en los dos, porque cuando los mezclamos tendemos a dejarnos llevar por el entusiasmo y comer un filete gigante y una porción enana de verduras y de postre un yogur, es decir, comemos proteínas con proteínas… y los demás grupos de alimentos de comparsa.

Paso 3. ¿Y si comemos de 'tupper'?

Pues en ese caso hay que jugar con las proporciones y reservar la mitad del tupper solo para verdura, y de la otra mitad, dedicar a un tercio a la proteína y los dos tercios restantes a hidratos de carbono (mejor si son integrales).

Pero no nos engañemos, los expertos lo tienen claro: "Si comemos un plato en vez de dos no llegamos al consumo de verdura que necesitamos. Por eso al reelaborar el método 3COME para una ingesta única recordamos a la gente que mire su 'tupper' y calibre si la cantidad de verdura es el doble de todo lo demás. Da igual si comes arroz, pasta… lo que tú quieras. Pero cuando miras a tu plato la verdura tienen que ocupar el doble que todo lo demás o no será un plato equilibrado", concluye Griselda Herrero.

Paso 4. No hay paso cuatro

Pues no, no lo hay, jugar con colores y proporciones es así de sencillo. ¿Te animas?