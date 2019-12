Regalos de Navidad sostenibles, chic y respetuosos con el medio ambiente

¿Qué tal aplicar nuestro ecologismo a la compra de regalos? Para tu madre, padre, novio o abuelos, te proponemos regalos sostenibles que no dañan el medio ambiente, sino todo lo contrario.

Paka Díaz |Woman.es

Lo primero que debes tener en cuenta es que en temas de sostenibilidad, menos es más. O sea, lo mejor que se puede hacer para tener espíritu eco en los regalos navideños es, precisamente, cortarse a la hora de comprarlos. Se trata de elegir bien y, en lugar de llevarte un montón de cosas para cada persona, hacer un solo regalo y, si es posible, mejor que sea sostenible. O sea, que en lo posible no contribuya a hacer daño al planeta. Para eso es importante ver en qué condiciones está fabricado, si respeta los derechos de los trabajadores, si los materiales en los que está realizado y los procesos de producción respetan al medioambiente. Hay certificados que te dan una pista, por ejemplo, el ISEAL Alliance que da la ONU y que asegura el origen sostenible de las materias primas. Te dejamos este enlace para que puedas ver los certificados ecológicos mejor valorado por los expertos.

Además, es importante dar valor a cada cosa porque eso supone también crear conciencia sobre su importancia, sobre la necesidad de no gastar y, aún menos, de malgastar. Dicho todo esto, en esta selección de regalos con espíritu eco será difícil no encuentrar uno para alguna de las personas a las que más quieres, e incluso para cumplir con el regalo del amigo invisible de la oficina. Desde 2€, para que nadie diga que regalar con conciencia está por encima de sus posibilidades.

PARA EL HOGAR:

Lámparas eco. La luminaria Hook de Faro Barcelona (90€), galardonada con dos prestigiosos premios internacionales, está producida íntegramente en España con tapones reciclados de botellas, además se han optimizado todo el ciclo de vida de sus componentes para reducir el impacto medioambiental. Sus carcasas son de polipropileno reciclado, un plástico sostenible y está libre de PVC. Las ensamblan en la Fundació El Marseme, que da trabajo a personas con discapacidad, y de cada una 15,60€ van para la ONG Mary’s Meals España para alimentar a un niño o niña todo el año escolar. Otra opción es Pixo Plus (desde 302 €), una luz de trabajo ultra eficiente y reciclable al 97%, que ahorra energía con sus solo 6 W de potencia y tiene carga inalámbrica y un puerto USB. No contiene materiales peligrosos como el mercurio. Además combate la obsolescencia programada: está diseñada para durar 25 años usada a diario.

Accesorios de cocina: Desde 2€, en Flying Tiger Copenhagen tienen la colección Craft de utensilios de cocina de madera de bosques explotados de manera sostenible, son súper bonitos, tanto que se han llevado algún premio de diseño internacional. Uno de los pasos necesarios en la lucha contra el cambio climático es erradicar los plásticos de un solo uso, como las pajitas. Si conoces a alguna persona enganchada a tomar cócteles con ellas, Sorbos (desde 16,50€/100 pajitas) son las primeras pajitas comestibles, aromatizadas y 100% biodegradables con sabor a fresa, lima, limón, son perfectas para apostar por un océano sin plásticos.

Díselo con flores eternas. Flores en el Columpio (desde 40€) es una floristería madrileña con taller y tienda on-line especializada en flores preservadas, o sea flores naturales sometidas a un proceso para mantener su aspecto natural, sus colores y olor durante meses e incluso años sin que se marchiten. Preparan encargos personalizados.

Botellas reutilizables. Las botellas de plástico son el recordatorio de todo lo que estamos haciendo mal, por eso las reutilizables se han convertido en un símbolo para quienes sueñan con un futuro verde. Serán muy valoradas como regalo por alguien con corazón verde. La de BRUSHBOO (29,90€), la primera marca española de productos ecológicos de higiene y cuidado personal, es una termo-botella ecofriendly, elaborada en 100% bambú orgánico y acero inoxidable, todo libre de BPA y plomo. Otra opción son las botellas-thermo biodegradables eco Born Living Yoga (9,90€).

BELLEZA Y CUIDADOS

Orbayu es una firma española ecológica, transparente, ética y social creada por tres científicos con el ánimo de ofrecer cosmética sostenible a los mejores precios, te recomendamos sus jabones eco, antioxidante, exfoliante o purificante según tengas la piel (5,90 €). Otra opción es el pack de regalo de la marca, también española, Amapola Bio: jabón de cacao y canela, leche corporal de hipérico y lavanda y crema camino de Santiago, para aliviar la pesadez de piernas y preparar el músculo para el ejercicio, (26,00 €). O puedes crear tu propio pack con productos para el cabello de Botanicals de L’Oréal Paris, todos hechos en PET 100% reciclado e ingredientes botánicos naturales que dejarán una fragancia maravillosa en tu melena. Pero si quieres hacer el regalo más atrevido a la par que sostenible, regala a tu amiga una copa menstrual Enna Cycle (39,90€) con silicona biodegradable y libre de sustancias químicas: según un estudio de la revista The Lancet Public Health Journal, el uso de la copa menstrual durante 10 años genera un residuo plástico 99,6 % veces menor que si usáramos compresas y un 94% menor si se compara con tampones. Por último, si tienes a alguien cerca con bebé, prepárale un pack de Suavinex, la línea cosmética pediátrica y de maternidad con ingredientes naturales cuyos envases ahora, además, son bios, creados a partir de caña de azúcar de origen sostenible; su Crema del pezón (7,50 €) será un tesoro muy apreciado por las madres recientes.

ROPA Y ACCESORIOS

La industria de la moda es la segunda más contaminante de nuestro planeta, por eso has de extremar las precauciones cuando adquieras una prenda o accesorio. Una opción puede ser una camiseta Uttopy, empresa de producción ética y sostenible que se ha especializado en hacer prendas (desde 15,95€) con un lema inspirado en una causa y que dona parte del importe a una ONG para que trabaje en su solución; nuestra favorita es la colección ‘Girls Matter’ que contribuye al movimiento Girls Get Equal para que cada niña del mundo sea vista, oída y valorada en condiciones de igualdad. También cuentan con certificado eco de producción socialmente responsable y algodón orgánico las camisetas #ConsciusArtTshirts (40€) de Espacio C, diseñadas por artistas como José Alberto López, Menchu Uroz y Ángel Baltasar. Otra opción es la sudadera de algodón orgánico (74,90€) diseñada por Ana Locking para Just Eat, cuyos beneficios se destinarán a becas comedor de la ONG Ayuda en Acción.

Otra posibilidad son los jerseys y cardigans reciclados de la firma Privata, todo un puntazo retro y sostenible (desde 79,90€) fabricados 100% a partir del reciclaje de retales en desuso o no aprovechables y libres de tintes. O los plumas sin plumas I AM SUSTAINABLE de Spirit (desde 79,90€), que apuesta por estar calentito sin sufrimiento animal: sus piezas de REPREVE® cuentan con materiales reciclados, de botellas PET recicladas, y un relleno de 3M Thinsulate. El resultado unas preciosas chaquetas que mantendrán tu temperatura corporal de forma sostenible. Y si lo que buscas es ropa para los eventos navideños, las prendas de Hupit, firma española con valores sostenibles de la diseñadora Marisol Estellés se basa en los cuatro pilares fundamentales como son la ecología, la sostenibilidad, la salud y el rechazo al sufrimiento animal ('cruelty-free'), por ejemplo, sus vestidos de seda peace silk (desde 75 €), tejido para el que se recogen los capullos solo cuando la mariposa ha salido de forma natural.

REGALOS 'TECH'

Las carcasas para móvil Muvit están fabricadas con materiales biodegradables, naturales como como bambú, almidón de maíz o de plástico reciclado (desde 12,95€) . Pero, si quieres hacer el regalazo del siglo, el mejor accesorio contra la contaminación es la bicicleta eléctrica eF02 de Peugeot (desde 1.499€), diseñada en diseñada en aluminio y fibra de carbono y con luces LED, y la posibilidad de recargarla desde el mismo coche, una maravilla plegable que apenas pesa 20 kg.

REGALOS GOURMET

Nada como aparecer en cualquiera de las comidas navideñas con una botella del los cavas y champanes elaborados con métodos ecológicos Manero, son deliciosos aunque nuestro favorito es el cava brut de Barmanero (19€) por su frescura y sus intensos aromas a peras y manzanas, perfecto para empezar el año. O sorprender a quien agasajes con el exquisito caviar de Riofrío (desde 38€), el primero del mundo en conseguir la certificación ecológica. Otra opción es un vinazo como Jean Leon Vinya La Scala Gran Reserva 2013 (39,85 € ), vino ecológico cuya etiqueta firma la artista barcelonesa Gloria Muñoz. O darse un homenaje a granel: Mediterranean Superfoods es el primer ecommerce en España que vende superalimentos, todos ellos con certificación ecológica, a granel, donde puedes hacer tu propia cesta de navideña con delicias eco como Cúrcuma Chai Latte, pasas sultanas, maca mix, cacao en polvo, leche de coco, etc. Los vinos ecológicos españoles son muy apreciados allende nuestras fronteras.

LIBROS PARA TODAS LAS EDADES

El álbum ‘100 Imágenes de JEAN-PAUL GOUDE por la Libertad de Prensa’ (9,90€) supone una inmersión en la obra de Goude, uno de los creadores más influyentes de nuestro tiempo, pero además sus ventas se destinan íntegramente a Reporteros Sin Fronteras, una Ong necesaria para garantizar la libertad de información en todo el mundo. Economía para un futuro sostenible, de Vicent Cucarella (Marcial Pons) ayuda a descubrir con un lenguaje muy claro, las medidas que se necesitan para garantizar un futuro sostenible. A los peques de la casa, ‘¿Y tú qué haces contra el cambio climático?’, de Joan Olivares les enseñará de forma divertida más de 30 fórmulas al alcance de cualquiera para afrontar el cambio climático, mientras que con ’23 ideas para ser un ecohéroe’, de Isabel Thomas e ilustrado por Chris Andrews aprenderán proyectos para transformar su casa en un lugar más ecológico.

Otro libro muy interesante para niños y niñas es ‘Crea tus juguetes’, de Marta Ribón que les enseñara a reciclar mientras descubren como crear y desarrollar sus propios juguetes. Los adolescentes se enamorarán de ‘Blanco de tigre’, de Andrés Guerrero e ilustrado por Luisa Rivera, un bellísimo canto a la naturaleza que se ha llevado el Premio Gran Angular 2019 y que narra la fascinante aventura de una niña se atreve a enfrentarse a su libertad y a su mitad salvaje.

Mira en la galería nuestra selección de regalos sostenibles: