Si quieres apuntarte un punto extra este San Valentín hazlo con uno de estos regalos personalizados

Acertarás seguro.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Tanto si llevas poco tiempo con tu pareja y no sabes muy bien qué regalar, como si lo vuestro viene de lejos y tienes la sensación de que ya os habéis regalado prácticamente de todo, una opción que nunca falla es elegir un regalo personalizado. Y es que, no solo la persona que reciba el regaló estará ilusionada por recibirlo sino que además verá que le has puesto un esfuerzo extra al asunto.

Además, las opciones son prácticamente infinitas, porque al contrario de lo que mucha gente cree, personalizar un regalo es mucho más que comprar cualquier objeto al que le hemos grabado nuestro nombre. Afortunadamente existen ahí fuera muchos artistas y artesanos con un montón de ideas maravillosas que puedes convertir en el mejor regalo de San Valentín de la historia.

Por ejemplo, ¿sabías que puedes convertir una carta de amor en una manta con la que pasar juntos las sesiones de sofá, peli y Netflix? ¿O que la ciudad en la que os conocisteis puede ser a partir de ahora una maqueta de madera con la que decorar las paredes de vuestra casa? Estos y otros muchos regalos personalizados son los que hemos recopilado hoy para ti para darte un montón de ideas con las que sorprender a tu pareja y hacer que este año sí, se quede con la boca abierta.