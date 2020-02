Enciende la llama de la pasión con un menú especial para conquistar en el fin de semana más romántico del año. ¡Reserva ya!

Myriam Serrano | Woman.es

En pleno boom del Satisfyer, las propuestas gastro suben de tono para conquistar por el estómago a tu pareja. Tanto si te gusta celebrar la fecha o eres de Sin Valentín, salir a despertar los sentidos es siempre una buena opción para vivir una experiencia inolvidable. Aquí van algunas ideas:

1. Menú afrodisíaco. En MR PORTER Barcelona.

El exclusivo restaurante del Sir Victor Hotel (en calle Rosselló 265, junto a Paseo de Gracia) propone San Valentín como una excusa perfecta para darse un homenaje gourmet, con un menú degustación de 8 irresistibles platos con propiedades saludables y, ya de paso, afrodisíacas. Un delicioso cóctel -la carta de combinados es uno de los puntos fuertes del nuevo ‘place to be’ de la Ciudad Condal- abre un festín compuesto por ostras emélie con salsa verde, cangrejo real al horno, espárragos verdes a la brasa con pimientos de Padrón, filete mignon con mantequilla de setas salvajes y postre afrodisíaco, entre otras sabrosas propuestas. Todo, al ritmo del DJ residente, Nathan Cole. Precio: 105 €/persona, mrportersteakhouse.com

2. Desayuno ‘Love is on the bed’. En Hotel Indigo Madrid Gran Vía.

En la habitación, con vistas inmejorables y los primeros rayos de sol reflejándose en la ventana de este hotel boutique de diseño urbano (calle de Silva 6), desayunar así es un lujo no al alcance de cada día. La noche empieza con una cena en el restaurante del hotel, el Gato Canalla, donde el chef Rikardo Robles ha diseñado un menú con tres entrantes para compartir, tres propuestas de primeros platos, tres de platos fuertes y un postre a elegir. Para empezar el día con energía (y muchos mimos), el desayuno se compone de fruta fresca, ibéricos con tostadas de pan, bollería, fresas con chocolate, petit fours en forma de corazón, zumo natural y café. Precio: desde 229 €/pareja, indigomadrid.com

3. Escapada romántica. En Hotel La Caminera, Ciudad Real.

Tranquilidad y lujo es lo que encontraréis en este lugar en pleno corazón de La Mancha, del grupo Sallés Hotels. Con campo de golf y spa, se ofrecen distintos packs para disfrutar por separado o juntos sin necesidad de estar alojado, como: alojamiento y desayuno, circuito de spa o cena romántica en su restaurante Retama, con una estrella Michelin. Si prefieres transportarte a la calidez del verano, en Sallés Hotel Marina Portals, en Palma de Mallorca, disponen también de propuestas románticas para este mes. Precio: cena en Retama (92,50 €/persona, con 10% descuento en alojamiento y oferta 30 € circuito spa), salleshotels.com

4. Cena exótica. En Benares, Madrid.

Para los amantes de la comida oriental, el restaurante indio de alta cocina Benares (calle Zurbano 5) prepara todos los años un menú especial para celebrar el amor. El chef Diego García no defrauda en este restaurante con vistas a un jardín con estanque, y este año prepara ostra con chutney de mango, corvina marinada en semillas de Ajwain, lomo de venado marinado en cuatro pimientas y coulant de chocolate amargo. Precio: 40 €/persona (55 € con maridaje), benaresmadrid.com

5. Fin de semana sensual. En Hotel ME Terramar Sitges.

Culto al erotismo es lo que propone el refinado hotel en la playa a tan sólo 20 minutos de Barcelona (paseo Marítimo 80, Sitges), donde se puede disfrutar de distintas actividades dedicadas a estimular el placer. La programación especial incluye charlas, exposición de arte y de fotografía artística, cena en el restaurante Beso, habitación sensualizada con playlist hot, kit erótico y cosmética íntima, y desayuno especial San Valentín. Y para hacerlo aún más inolvidable, los visitantes tienen la oportunidad de hacerse un pequeño tatoo cortesía del hotel. Precio: 199 €/pareja, mesitges@melia.com