Podcast Woman Business. Marta Gil Casares, la mujer que nos puede cambiar la vida

Marta Gil Casares, una mujer que nos puede cambiar la vida, o al menos nos puede ayudar a vivirla de una manera diferente es la protagonista de este nuevo episodio del podcast Woman Business.

Woman.es

En nuestra conversación Marta Gil Casares nos ofrece unas claves para la vida por las que, en otras circunstancias, cobraría, pero no en estas porque Marta hoy se dirige a la comunidad Woman Business.

Hablamos con una experta en Planificación de carrera, en Asesoramiento, Trayectoria y Marca personal, Coaching de equipos y Comunicación efectiva. Para escuchar este episodio te recomendamos que saques papel y boli, porque será un antes y un después, y conviene tomar nota.

Marta trabaja con profesionales que tienen problemas para gestionar el cambio en sus vidas y en sus carreras, y cuando deciden cambiar lo hacen movidos por la urgencia más que por la importancia del propio cambio. “En el momento en que perciben que ya no controlan su futuro profesional entran en modo pánico y aparecen las emociones que lo que hacen es nublarnos las gafas y hacernos cometer errores”, dice Marta que es Licenciada en Derecho y muy entrenada para trabajar con el impacto emocional del cambio.

Escucha"Marta Gil Casares, una mujer que nos puede cambiar la vida" en Spreaker.

Escúchala en Spotify, Apple, iVoox, Google y Amazon.

Escucha"Woman Business" en Spreaker.

Marta apunta que hasta la crisis de 2008 las carreras eran muy estables y siempre solía haber un mentor que abría puertas porque confiaba en el empleado, Así se iba ascendiendo en la mayoría de las empresas. Todo eso se dio la vuelta con la crisis, y ahora hay muchos profesionales que nunca antes se habían planteado la necesidad de reinventarse. Profesionales que después de años en sus empresas “les invitan a marcharse de forma abrupta”, otros que están trabajando, pero no están bien porque su visión no coincide con la de sus superiores, o porque los quieren trasladar, o porque la situación de su compañía es tremendamente inestable y tienen miedo. Este es el tipo de profesional que llega a Marta con una frase común y casi siempre cargada de angustia: “Marta, tengo que cambiar de trabajo”. Si te has sentido identificado o conoces a alguien en esta situación. Dale al play. El cambio cuanto antes, mejor.