Más que un zasca, una lección de vida: Eva Mendes y otras respuestas magistrales a los trolls

Los síntomas del paso del tiempo en su rostro, el sobrepeso o hasta un gesto poco favorecedor de las celebrities sirven para que algunos internautas les hagan durísimas críticas. A veces, se llevan una respuesta para enmarcar (como las siguientes).



Silvia López | Woman.es

Eva Mendes es actriz, diseñadora, modelo y empresaria. Es también desde hace casi una década la pareja de Ryan Gosling, con quien ha tenidos dos hijas.

Hace unos días, alguien (que se esconde bajo el nombre de ninawatson3) se sintió en la necesidad de comentar acerca de una foto de la actriz que ésta "se está haciendo mayor". Y aunque a menudo estos trolls se quedan sin respuesta o, peor aún, sus crueles críticas se viralizan haciendo que la celebridad pueda sentir dolida o molesta, Eva Mendes respondió no solo con contundencia, sino también con educación y, sobre todo, con una valiosísima enseñanza de aceptación de nuestros defectos (o lo que la sociedad hetero normativa considera defectos). Su respuesta, además, es toda una filosofía de vida.

“Sí, tienes razón. Gracias a Dios, me estoy haciendo vieja. Lo cual significa que aún sigo aquí. Muy pronto cumpliré los 46 y me siento muy agradecida por cada día que pasa y me hago un poco mayor. ¿Se supone que tu comentario debería de hacerme sentir mal? No lo has conseguido. Me ha hecho sentir afortunada. Así que gracias por recordarme que aún sigo aquí", le aseguró.

Hemos recopilado otras respuestas de famosos contra sus fans más agresivos: algunas derrochan humor; otras, creatividad y prácticamente todas la sensación de justicia divina.

RIHANNA

La cantante de Barbados es una de las famosas que más y mejores rascas reparte. Cuando el pasado mes de octubre usó su Instagram para promocionar 'Beauty Diamond Bomb 2' (el iluminador de maquillaje de Fenty, su propia marca de belleza), un usuario comentó que la frente de Rihanna brillaba más que su futuro. La de Barbados le respondió, "entonces es que hay esperanza para ti".



JON KORTAJARENA

El modelo ha compartido una imagen junto a su paisano y amigo el también modelo, ex Míster España y presentador de televisión Jorge Fernández. "Si es solo por el hecho de que dos hombres sean cariñosos, no es malo, pero desde luego es una perspectiva muy limitada".

ARIANA GRANDE

La cantante es otra de esas celebrities que responden sin miedo. Ha callado a varios periodistas durante entrevistas, ha contestado con contundencia a otros famosos (cuando Bette Midler la criticó por su actitud demasiado provocativa, Grande escribió: "Bette fue siempre una feminista que defendía el derecho de las mujeres de hacer lo que les diera la gana sin ser juzgadas. No estoy segura adónde se fue esa Bette, pero quiero a esa sexy sirena de vuelta. No importa lo que pase, siempre seré tu fan") y a fans furiosos, como uno que insinuaba que su voz estaba adulterada en los discos. "Con todo el respeto, podría hacer esto [y sonar igual] en tu salón delante de ti, sin ayuda de una mezcladora de sonidos ni nada. Podría hacerlo en Broadway (¡y lo hice!), lo puedo hacer en la ducha y en coche. Es mi don".

all love here 💭 pic.twitter.com/BocrzJEgUj — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 25, 2014



JUSTIN BIEBER

Las fans del cantante no son siempre cariñosas con su esposa, Hailey Bieber. Cuando el pasado mes de septiembre Justin subió una foto de la modelo alabando su belleza natural, varias usuarias saltaron a la yugular (comentando que sí que iba maquillada, que su belleza es fruto de la cirugía estética…). La respuesta del canadiense fue ejemplar. “Honrar a tu esposa en público es en realidad un gran acto de respeto… No estoy obligando a nadie de la garganta a seguirme, SOIS VOSOTR@S QUIENES ME SEGUÍS”.

NICKI MINAJ

Cuando una usuaria se burló de su pelo, la cantante le dejó una respuesta tan certera como cruel: "Me parto. Los celos son una enfermedad. Muere lentamente".

DEMI LOVATO

El Twitter con el que desarmó a un seguidor en 2014 es un ejemplo de elegancia y buena educación, además de síntoma de llevar una existencia más satisfactoria que la su hater. "Estás gorda", dijo el troll. "Eres hermoso”, respondió ella.

SELENA GOMEZ

En 2015, un usuario le dijo en Instagram que tenía que dedicarse "a entrenar más y dejar de comer comida basura". La cantante y actriz respondió: "Eres desagradable… No "tengo que" hacer nada excepto quererme a mí misma, preocuparme de mi trabajo, familia, fans y amigos”.

SILVIA LAPLANA

El verano pasado, la meteoróloga de RTVE tuvo una respuesta educada y muy divertida para un usuario que acusaba a Laplana y a sus compañeros de "inútiles" por "no dar ni una", ya que habían anunciado lluvias en Asturias y hacía sol. Horas después llegaría la lluvia y, con ella, uno de esos zascas que salen en las noticias.