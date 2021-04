Marta y Marilia, de Ella baila sola, volverán a cantar juntas y esto es lo que planean

Vuelve la formación original Ella baila sola veinte años después de su sonada ruptura.

Clara Hernández

Marta Botía y Marilia Andrés Casarares, las integrantes originales del dueto 'Ella baila sola' que arrasó a finales de los 90, uno de los grupos más vendedores de la historia de la música española y la formación que dejó al público conmocionado cuando, en 2001, anunciaron su ruptura (y que luego han protagonizado distintos intentos de regreso con otras compañeras de viaje) volverán a unir sus voces.

Así lo ha confirmado, en un principio, el Festival Starlite en Marbella (Málaga), donde la pareja actuará el 18 de junio con motivo de su 25 de aniversario y donde, se espera, volverán a sonar éxitos como 'Lo echamos a suertes', 'Amores de barra' o 'Cuando los sapos bailen flamenco'.

Probablemente no será la única cita que habrá en la agenda de las dos artistas, de las que muy pocos apostaban por su vuelta (de hecho, la disolución de la banda provocó numerosos rumores sobre su mala relación y sus diferencias, que luego Marta Botía desmintió en una entrevista en Woman).

Aunque la discográfica y agencia de management Sonogrand (que lleva su proyecto así como el que preparaba Álex Casademunt o Virginia Mos, que sustituyó a Marilia durante un tiempo en la banda), solo ha informado de que ambas acudirán el próximo 8 de abril al programa 'El Hormiguero' para contar "muchas cosas nuevas", todo hace pensar que será posible ver a Ella baila sola en otras plazas.

"La única noticia era que nos separábamos porque sí, porque nos dio la gana (...). La verdad es que no pasó nada. Nada. Nosotras queríamos tomarnos un dencanso, habíamos estado juntas todo el día durante seis o siete años. ¿Que a veces no estábamos de acuerdo en algo? Pues como puede pasarme con mi madre y la quiero más que nada en este mundo. A veces trabajas con alguien y hay cosas en las que estás de acuerdo y otras, no. Esa es la verdad. La mentira es todo lo demás", aclaró Marta Botía sobre su disolución durante una visita a Woman en 2018, cuando lideraba el proyecto de Ella Baila Sola junto a la cantante Virginia Mos.

Actualmente, esta última gestiona una carrera en solitario.

En los últimos meses, también hemos podido ver a Marta y Marilia lanzar pequeños proyectos personales. Así, mientras Marta Botía componía hace unos meses 'De lejos', una canción inspirada en el confinamiento y dedicada a la capacidad de "amarnos incluso desde la distancia" que grabó con sus hijos en Estados Unidos, donde reside, Marilia compartía en diciembre su último single, 'Hay un ángel en mi habitación'.

Lo cierto es que estamos deseando conocer las novedades que nos depara la pareja y que, al parecer, llegarán más pronto que tarde.

En cuanto al Festival Startile, además de Ella Baila Sola, contará con las actuaciones de Beret, Miriam Rodríguez y Cepeda, La Oreja de Van Gogh, Miguel Bosé, Nathy Peluso, Irina Kolesnikova & El lago de los cisnes, Miguel Ríos & The Black Betty Trio, El último aplauso, Taburete, Pablo López, Passenger, Rozalén, Mail uma, Antonio Orozco, Antonio José, Bonnie Tyler, Carlos Rivera, Rosario, Alan Parsons Project, Ozuna, SEbastián Yatra, Raphael, Estopa, Juan Magán, Ara Malikian, Morat, Aitana, Lérica, José Luis Perales o Lionel Richie entre otros artistas.

