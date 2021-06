Los nuevos capítulos inspirados en la saga de libros más famosa de Elísabet Benavent (a.k.a Beta Coqueta) llegan justo a tiempo para animarnos las vacaciones de verano. ¡Ve sirviendo el vino!

Solo unos días después de descubrir el primer adelanto de la película 'Fuimos canciones', Netflix ha vuelto a regalarle una grata sorpresa a los fans de las novelas de Elísabet Benavent: ¡ya hay tráiler y fecha de estreno para la segunda temporada de 'Valeria'!

Más de un año después del lanzamiento de la serie y de que la plataforma de 'streaming' confirmase que habría una segunda entrega, por fin hemos podido ver las primeras imágenes de Diana Gómez, Silma López, Paula Malia y Teresa Riott dando vida de nuevo a Valeria, Lola, Carmen y Nerea, ese espontáneo grupo de amigas que protagoniza la saga más vendida de la escritora valenciana, también conocida en redes sociales como Beta Coqueta.

En este pequeño avance aparecen las cuatro chicas jugando al bingo mientras toman unas copas y hablan entre risas de amor, amistad y sexo; es decir, pura esencia 'Valeria'. La sorpresa viene de la mano de Elísabet Benavent, que hace un cameo al final de la escena como responsable del bingo. ¡Divertidísima! Pero eso sí, ni rastro del guapísimo (y complicado) Víctor, al que encarna Maxi Iglesias en la ficción.

Pero vamos a lo importante: ¿cuándo podremos ver la segunda temporada de 'Valeria' en la pequeña pantalla? Pues apúntalo bien en tu calendario, amiga, porque ya han confirmado que se estrenará el próximo 13 de agosto; o sea, justo a tiempo para animar nuestras vacaciones de verano y dejándonos un margen suficiente para releer 'Valeria en el espejo', el segundo título de la saga en el que se basan los nuevos capítulos.

Libros vs Serie: los polémicos cambios de 'Valeria'

La primera temporada se inspira en 'En los zapatos de Valeria', el 'best seller' de esta autora que se ha convertido en un referente de la comedia romántica y erótica de nuestro país, y fueron muchos los lectores que criticaron la falta de fidelidad de la producción de Netflix respecto al libro.

"Es una adaptación abierta", había explicado antes del estreno Elísabet Benavent, cuyo papel consistió en "velar por que el espíritu de Valeria estuviera presente". "Pero no he sido de las mamás pesadas que van mucho al cole a pedir tutorías; a mí me da miedo molestar", comentaba entre risas.

Por esta razón la segunda entrega, ha contado con algunos cambios, entre otros, la incorporación de la escritora a la producción ejecutiva; una decisión que pretende reenganchar a los fans de la historia a la serie. "Negaré haberlo dicho, pero la segunda temporada está mejor", confesaba en una entrevista para Woman la directora del proyecto, Inma Torrente. Sus compañeras Marina Pérez (guionista y productora ejecutiva) y Sara García (directora de producción) le dieron la razón.

A falta de conocer la acogida que tendrá esta nueva entrega por parte de los incondicionales de la saga, cabe mencionar que hay otros dos títulos que completan la colección: 'Valeria en blanco y negro' y 'Valeria al desnudo', lo que deja abierta la posibilidad de una tercera y cuarta temporada en un futuro.