¿Vale la pena pagar 21,99 euros para ver Mulán?

Disney+ estrena la superproducción directamente en streaming a través de su Acceso Premium. Nosotras ya la hemos visto.

Isabel Loscertales | Woman.es

Teníamos muchas ganas de ver "Mulán" en cines pero llegó la maldita pandemia. Primero cerraron las salas y, cuando ya pensábamos que este verano sería nuestro momento, la compañía decidió anular el estreno y pasarlo definitivamente a su plataforma de streaming Disney+. Eso supone dos cosas: el enfado del sector cine, que confían en las grandes superproducciones para atraer al público de vuelta, y el desembolso de 21,99 euros por parte del espectador si quiere verla antes que nadie.

"Mulán" se estrena este viernes 4 de septiembre rodeado de una gran expectación: ¿funcionará la película en esta nueva versión de pago en streaming? La percepción de mucha gente es que 21,99 euros es un precio alto y que es mejor esperar al 4 de diciembre para poder verla con la suscripción habitual de Disney+, sin coste adicional. Entonces, ¿por qué verla ahora? Algunas razones por las que sí merece la pena pagar para ver "Mulán" en el estreno:

Porque es fácil amortizar ese precio

Si “Mulán” se estrenara en cines, supondría un coste mucho mayor para una familia. Teniendo en cuenta que una entrada cuesta unos 9 euros (al menos en Madrid y Barcelona), para una familia de 4 personas supondría un gasto mínimo de 36 euros, a los que habría que añadir el transporte y, probablemente, palomitas y refrescos. Fácil que ascienda a los 50 euros. Es decir, si en Disney+ ven "Mulán" dos personas ya queda prácticamente amortizada la película. De acuerdo que no es la misma experiencia, pero estamos hablando del estreno de una superproducción. Tampoco hay que escandalizarse por el precio, aunque se hubiera agradecido otro más ajustado.

Además, el Acceso Premium de Disney+, disponible hasta el 2 de noviembre, te da derecho a ver la película tantas veces como quieras en cualquier plataforma en la que esté disponible Disney+ (mientras seas suscriptora, claro). El Acceso Premium permitirá acceder, además, a futuros contenidos (Disney+ aún no nos ha podido especificar cuáles).

Porque “Mulán” es una feminista pionera en la animación

“Mulán” es el remake en acción real del clásico animado de Disney del mismo nombre, estrenado en 1998. Por aquel entonces, poco se hablaba de igualdad de género y las niñas se metían en vena cuentos de princesas y de príncipes azules. Mulán demostró a millones de niñas que nosotras también podemos luchar por nuestros sueños y convertirnos en guerreras y heroínas rompiendo convenciones sociales y roles de género impuestos.

La épica película narra las aventuras de Hua Mulán (Liu Yifei), una joven china cuyos padres esperan que traiga el honor a la familia con un buen esposo. Los invasores del norte llevarán a la guerra a la China Imperial, y cada familia deberá aportar un hombre al ejército. Para evitar que su padre, mayor y enfermo, tenga que alistarse, Mulán se viste de guerrero para ir en su lugar.

Porque está versión es aún más feminista

Había que adaptarse a los nuevos tiempos. Para empezar, la nueva “Mulán” está dirigida por una mujer: Niki Caro. En el filme de animación, Mulán debe transformarse en un hombre para convertirse en una heroína, detalle que criticaron algunas feministas. En la película original descubren que es una chica. Sin desvelar demasiado, diremos que no es el caso en el remake, donde el lema “lealtad, coraje y verdad” es sumamente importante. Subrayamos la palabra verdad. Aquí, Mulán ya está destinada a ser una guerrera desde bien pequeña, cuando la vemos saltando por los tejados cual pequeño ninja. Para satisfacer a su familia intenta convertirse en una "señorita", pero no lo consigue porque no está en su esencia. Además, se introduce una villana y también hay espacio para la sororidad.

Aunque para todos los públicos, esta es una versión mucho menos infantil. Por ejemplo, el simpático dragón Mushu no aparece: es un Ave Fénix quien inspira y protege a la heroína. El humor deja paso al drama y las partes musicales, a escenas de acción bastante espectaculares, como era de prever en una gran producción de este calibre.

Porque cada detalle está cuidado



Y los espectáculos nos gusta verlos las primeras y en primera fila. Hubiera sido genial ver una película así en el cine, para que vamos a engañarnos. La fotografía está muy cuidada y los combates son puro espectáculo. Como explica la directora, Niki Caro, «el mundo de “Mulán” es tan rico: el vestuario, los colores, los paisajes reales... Y hemos reunido a un reparto extraordinario para la película encabezado por Liu Yifei. Nadie más podría haber interpretado el papel de “Mulán” (…) Esta es una versión a lo grande de un gran viaje y estoy encantada de que hayamos podido crear una interpretación épica de la historia de Mulán. Christina Aguilera, por cierto, vuelve a encargarse del tema "Reflection", en una nueva versión, y estrena el tema: "Loyal Brave True".

Porque hay que apoyar a la cultura



Nos hemos malacostumbrado a no pagar por muchas cosas y si seguimos así, la cultura no va a sobrevivir, menos en estos difíciles tiempos de pandemia en los que la gente se encierra en casa más que nunca. Nos encanta ver superproducciones pero para que sean rentables deben conseguir una recaudación suficiente. Y "Mulán" se estima que ha costado alrededor de 200 millones de dólares. Ahí lo dejamos y en tus manos queda si es mejor pagar o esperar.