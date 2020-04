El 'boca a boca' la ha convertido en la gran sorpresa de la cuarentena pero no es la única. Estos otros títulos de temática religiosa ya se sitúan entre los más populares de la plataforma.

Fátima García | Woman.es

La odisea vivida por Esty Saphiro que retrata la miniserie de Netflix 'Unorthodox' se ha convertido en las últimas semanas de confinamiento en uno de los títulos más vistos de la plataforma. Es cierto que el 'boca a boca' está siendo gran parte del culpable de su éxito ya que este título no ha contado con una fuerte campaña de promoción como suele ocurrir con otras series.

Pero no es menos cierto que su incesante visionado también esté relacionado con la situación tan excepcional de pérdida total de libertades que estamos experimentando en estos momentos. Y es que, todas nos sentimos un poco Esty en estos momentos y es por eso por lo que el mensaje de confinamiento de la serie nos impacta ahora con mayor fuerza. Sin embargo, la triste realidad que sufre su protagonista femenina supone que su aislamiento social no sea pasajero sino perenne.

Además, cómo no vibrar en aquellos momentos en los que Esty vive nuevas experiencias por primera vez y es que tenemos tantas ganas de volver a acumular nuevos recuerdos en nuestra memoria que estas escenas resuenan en nuestra mente con mayor viveza.

Si eres de las que disfrutaste con 'Unorthodox', y quieres seguir haciéndolo y profundizando en historias de esta misma temática, lo tienes fácil. Debido a su sorprendente éxito, Netflix se ha puesto las pilas y ha añadido nuevos títulos que ya se sitúan entre los más populares de la plataforma. También hay otros ya existentes pero que ahora salen a la luz. Un documental, un drama, una comedia y una serie: estos son las mejores historias y todas están en Netflix.

EL DOCUMENTAL: 'One of Us'.

Este documental de Netflix permite conocer las tácticas totalitarias que los hassidim judío ejercen a tres jóvenes neoyorquinos que se esfuerzan por escapar de su opresiva comunidad. Además, el documental posee una calidad fílmica excepcional y una estética íntima e innovadora que, junto a su poderoso material, lo convierten que un imprescindible si te quedaste con ganas de ahondar más en las raíces de esta comunidad tras el visionado de 'Unorthodox'.

EL DRAMA: 'Disobedience'.

Esta película protagonizada con gran implicación por 'las dos Rachels' (Rachel McAdams y Rachel Weisz), nos traslada esta vez a la capital británica, donde también existe una amplia comunidad judía ortodoxa. El drama narra de forma delicada la vuelta de una fotógrafa afincada en Nueva York a su lugar de origen, Londres, donde fue marginada años atrás por su relación sentimental con una amiga de la infancia. La cinta, aborda con profundidad la enorme represión a la que son sometidos los integrantes de estas comunidades que quieren vivir su tendencia sexual en libertad. Y, en el caso que retrata, la imposibilidad de un amor entre dos mujeres cuyo destino marcado es el de contraer matrimonio con un varón, obedecerle ciegamente y tener hijos (cuantos más, mejor).

LA COMEDIA: 'El despertar de Motti Wolkenbruch'.

Esta película muestra cómo también se puede tratar el asunto que nos ocupa desde una óptica diferente. Y es que este film que proviene de Suiza, cuenta desde un punto de vista cómico la historia de un judío que sabe de antemano que su vida ya esta diseñada pero quiere cambiar esa situación a toda costa y, aunque está presionado para casarse con una mujer judía ortodoxa, da un vuelco a su vida al enamorarse de su compañera de clase. Su familia, por supuesto, no se lo pondrá fácil.

LA SERIE: 'Shtisel'

Esta serie de 2 temporadas de duración y de magníficas críticas, compone una crónica familiar que retrata la vida de una familia jaredí que vive en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén. Logra un relato sensible y humano de los personajes que consigue que te sientas cerca de ellos a pesar del abismo existente entre sus costumbres y las nuestras.