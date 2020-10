La Academia de Cine española ha desvelado cuáles son los filmes elegidos para aspirar a competir en los Óscar 2021.

C. H. | Woman.es

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha revelado este martes el nombre de las tres películas que han sido preseleccionadas para representar a España en la 93 edición de los Premios Oscar. Lo ha hecho a través de una lectura que ha realizado el actor Javier Rey, acompañado por el presidente de la Academia, Mariano Barroso, y en la que se ha catalogado a los filmes elegidos como "cine periférico" por su producción en el País Vasco, Galicia, Andalucía y Cataluña.

Las seleccionadas para aspirar a la nominación de 'Mejor Película Internacinal' en los prestigiosos premios estadounidenses son 'El hoyo (The Platform)', de Galder Gaztelu-Urrutia, 'La trinchera infinita', de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, y 'O que arde (Lo que arde)', de Oliver Laxe.

Sin embargo, todavía habrá una segunda ronda de votaciones de la que saldrá la película elegida finalmente. El resultado se anunciará el próximo 3 noviembre.

¿Cuál crees que será la que logrará alzarse sobre las demás?

El pasado mes de marzo te hablamos de 'El Hoyo' (The Platform)', la película protagonizada por Iván Massagué (y por la angustia, y el suspense, y la maestría del actor Zorion Eguileor) que se convirtió, durante el confinamiento, en uno de los grandes éxitos de Netflix. Al parecer, el que no pudiéramos salir de casa entonces no nos disuadió para enchufarnos con esta historia que recrea el encierro en una cárcel inhumana y vertical.

'El Hoyo', además, protagonizó numerosas conversaciones en las redes sociales, donde muchos usuarios -entre ellos, la cantante Edurne- comentaban los pormenores y la capacidad del filme para dejarte sin respiración así como su enigmático final, que no todos entendieron. Aún así, se trata de una producción difícil de olvidar, que no ha pasado por las salas de cine en su estreno y que hoy en día puedes ver en Netflix.

En cuanto a 'La trinchera infinita', fue una de las grandes nominadas en los últimos Premios Goya, donde finalmente tuvo que conformarse con el Goya a mejor actriz protagonista por el trabajo de Belén Cuesta y con otro técnico: el de mejor sonido. La película versa sobre el miedo y el drama de los topos en la Guerra Civil. Detrás de ella se encuentran Garaño y Goeranaga, que ya en 2015 aspiraron a representar a España en los Oscar con 'Loreak', y en 2018, su película 'Handía' fue preseleccionada entre las tres cintas elegidas, pero finalmente no fue la elegida. Hoy está disponible en Netflix, así como en Rakuten TV (en modalidad de alquiler, por 2.99 euros).

La última es 'O que arde (Lo que arde)' de Oliver Laxe, que cuenta entre sus logros el haber recibido el premio del Jurado de la sección 'Una cierta mirada' del Festival de Cannes, el ser la película en gallego más vista de la historia y el haber ganado dos Premios Goya a mejor actriz revelación (Benedicta Sánchez) y mejor dirección de fotografía. El filme trata sobre un pirómano que regresa a casa, en una aldea perdida de las montañas lucenses. Puedes verla en Movistar +, Apple TV (modalidad de alquiler por 3,99 euros) y Rakuten TV (4,99 euros).