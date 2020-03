Los bajos datos cosechados durante su emisión en abierto en Antena 3 hizo pensar que la vida de la ficción llegaba a su fin pero nada más lejos de la realidad...

Fátima García | Woman.es

Quizá te suene que, entre los meses de septiembre y diciembre del pasado 2019, tuvo lugar la emisión en Antena 3 de la serie española 'Toy Boy'. Sí, puede que te suene, pero verla... lo que es verla, no la has visto. Pero ni tú ni casi nadie. Durante sus tres meses en antena no consiguió congregar frente a la pantalla a poco más de un millón de personas, datos bastante flojos en la televisión en abierto en la actualidad. Cada semana perdía espectadores cerrando su primera (¿y última?) temporada con un dato tan bajo que corroboraba el fatal rendimiento de esta serie. Pero, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y es que desde que aterrizó en la plataforma de pago Netflix hace poco más de una semana, su suerte ha cambiado de forma radical.

¡Y tanto! Sus datos de visionado han impactado a propios y extraños en los últimos días ya que ha conseguido liderar el ránking de las diez series más vistas de la plataforma casi a diario a pesar incluso de la vuelta el pasado viernes de 'Élite' con su tercera temporada, otra de sus series más vistas. Sin duda, la situación de confinamiento que estamos experimentando en estos momentos ha ayudado a que el consumo de ficción suba como la espuma. Pero es muy significativo que, aunque se esté produciendo este singular hecho, 'Toy Boy' no haya bajado del 'top ten'.

Pero es que el bombazo continúa, ya que la serie también ha alcanzado posiciones de altura en países tan dispares como Rumanía (2), Portugal (3), Argentina (2), México (9), Chile (3), Brasil (2), Israel (2), Polonia (7), Hungría (8), Costa Rica, o Estados Unidos (9).

Pero, ¿y de qué va 'Toy Boy'?

La ficción está protagonizada por un hasta ahora desconocido Jesús Mosquera, quien había sido futbolista del Betis B y del Antequera, entre otros. Le acompañan la ya conocida en Nerflix María Pedraza y Cristina Castaño, quien abandona su rol cómico y aquí aborda un personaje dramático con gran solvencia.

Cuenta la historia de Hugo Beltrán (Jesús Mosquera), un stripper joven, guapo y despreocupado que una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta, al lado del cadáver quemado de un hombre. Es el marido de Macarena Medina (Cristina Castaño), su amante, una mujer madura e influyente. En su defensa es donde entra en juego una joven abogada, Triana Martín (María Pedraza), hambrienta de éxito y dispuesta a todo por demostrar la inocencia de Hugo.

La actriz María Pedraza ya notó en sus propias redes los efectos directos del éxito en Netflix primero con 'La casa de papel' y 'Élite', a continuación. Es ahora el actor Jesús Mosquera quien está viviendo su personal ascenso al infinito ya que ha llegado a los 273.000 seguidores en Instagram en pocos días partiendo de 40.000 seguidores.

Es cierto que la serie contaba desde un inicio con todos los ingredientes para ser una de las series más comerciales y con más proyección de la ficción nacional y es ahora cuando la pelota se sitúa en el tejado de Netflix que podría sorprender con, ¿una segunda temporada?

Apúntatela en tu lista de deberes para estos días de confinamiento y ya me cuentas qué te parece.