Las chicas que fueron adolescentes en los 2000 nos van a entender: desde que hemos leído que 'El bar Coyote' iba a tener una segunda parte no podemos dejar de pensar en ese momento. ¿Cómo eran esas fiestas en ese bar? ¿Cómo eran esos looks? Vamos, que mucho hemos escrito sobre Friends pero esta película también nos ha dado grandes alegrías y, oye, que hay más. Resulta que Tyra Banks, la popular modelo de los años 90 y también una de las estrellas de la película, ha sido la encargada de confirmar que ‘El bar Coyote’ está de vuelta.

La modelo y presentadora de 'Dancing With the Stars' fue una de las invitadas 'The Kelly Clarkson Show' y allí soltó el notición que nos tenía preparado. “Literalmente se suponía que hoy tendría una llamada telefónica para traer de vuelta al ‘El bar Coyote”, dijo. “Se suponía que íbamos a tener en una llamada hoy y estoy hablando contigo y no puedo hablar con ellos. Vamos a intentar hacer una segunda parte de ‘El bar Coyote’ una serie ". ¿Una serie? Espera, espera, que estamos hiperventilando. Bueno, sea lo que sea, recibiremos al 'reboot' con los brazos abiertos.

Y si todo sale adelante, se avecina exitazo porque la primera parte facturó nada más y nada menos que 113 millones en el 2000, hace ya 20 años. Mira que a nosotras nos parece que fue ayer, pero no, oye, que han pasado muchos años. De momento, nos conformaremos con ver en bucle 'Emily in Paris'.