¿Con quién tomarse las uvas? Guía para disfrutar de la última noche del año

Ve escogiendo programación para Nochevieja.

Aunque llevamos casi todo el mes de diciembre haciéndolo entre las luces navideñas que cada se encienden antes y las listas recopilatorias de lo mejor del año que tanto nos gustan a los periodistas, se acerca, ahora sí, la hora de despedir el año 2019 definitivamente. A estas alturas ya sabrás dónde cenas y con qué menú, con qué lookazo vas a triunfar y también el beauty look con el que sorprenderás, pero hay un detalle al que estamos seguras que no le has dado todavía una vuelta: cuál va a ser tu elección para tomarte las uvas.

Ojo, que la cosa tiene más miga de la que parece. Hay familias donde se impone la tradición y Televisión Española sigue siendo un fijo inamovible porque los abuelos así lo quieren o, si ya no están, por mantener sus deseos pese a su ausencia, a modo de homenaje. Otras tienen claro que desde que Cristina Pedroche presenta las campanadas de Antena 3 no hay Nochevieja completa sin los acalorados debates que suscitan sus vestidos, y en menor medida hay grupos familiares que prefieren optar por alguna de las alternativas a las dos citadas, donde la incógnita se sitúa sobre la novedosa propuesta de Telecinco, única cadena que varía su pareja.

A excepción de la elección de Mediaset para sus canales, la tónica general entre las parejas que presentarán el especial de las campanadas en los canales generalistas es la continuidad. Roberto Leal será, por tercer año consecutivo, el acompañante de Anne Igartiburu al frente del directo de la primera cadena de TVE. Poco a poco, la alargada sombra de Ramón García va desapareciendo gracias a la figura del presentador sevillano, al que el éxito de Operación Triunfo ha afianzado como la estrella masculina de la cadena.

En la Puerta del Sol de Madrid estarán también un año más el original tándem formado por Alberto Chicote y Cristina Pedroche, que promete v volver a dar grandes números de audiencia a Antena 3, hasta el punto de seguir arañando espectadores al dominador histórico de los directos para despedir el año desde el centro de Madrid, TVE.

No sabemos si será la última vez que podamos disfrutar de esta pareja de animales televisivos, así que eso también alimenta todavía más la curiosidad como espectadora por descubrir qué nos tiene preparado la vallecana para dar la bienvenida en 2020.

Y si ninguna de las dos opciones principales te convence, puedes optar por alguna de las dos parejas que proponen Telecinco y La Sexta. Esta última mantiene su apuesta por dos de sus presentadores estrella -no, Ferreras y Ana Pastor descansan en Nochevieja, que ya les toca...-: Cristina Pardo e Iñaki López, que también estarán por tercer año consecutivo juntos frente al reloj más famoso de España.

Telecinco y Cuatro, en cambio, tendrán nuevas caras al frente del especial de las campanadas, porque debutarán al frente del mismo Jesús Vázquez y Paz Padilla, que serán la gran novedad de la parrilla, única opción para aquellos que están cansados de las caras de los últimos años y quieran optar por nuevos aires para tomarse las uvas.