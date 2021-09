¡La Feria del Libro ha vuelto a Madrid! Y es más bienvenida que nunca después de un año y medio sin poder acercarnos al Retiro a cotillear novedades literarias y rebañar alguna firma. Si te sientes abrumada por el exceso de títulos, aquí va una lista de mínimos para disfrutar de la rentrée literaria.

Rosa Gil

No hay felicidad mayor que pasearse entre los puestos de libros, comprar más de lo que habíamos pensado y "cazar" algún ejemplar firmado. Todas las ferias del libro, de todas las ciudades, consiguen este efecto, y la Feria del Libro de Madrid, después de un año y medio de cuarentena pandémica, acaba de abrir sus puertas en plena rentrée literaria. Con tantos títulos nuevos y tanto autores bolígrafo en mano, es fácil perderse, pero no te preocupes: estos son los imprescindibles con los que puedes empezar un otoño de lecturas. Apunta: Julia Navarro, Paul Auster, Ali Smith, Jon Bilbao, Joaquín Reyes...

1. ‘Una libertad luminosa’, de T.C. Boyle (Impedimenta)

Después de ‘Los terranautas’, Boyle se pasa a los psiconautas: en esta novela, el minimalista, posmoderno y oscuramente divertido escritor nos lleva al Estados Unidos de los años 60 para narrar el nacimiento y auge del LSD. Los protagonistas, Fitzhugh y Joanie, prueban la nueva droga por primera vez en la casa del psicólogo Timothy Leary, y se sumergen en una dimensión lisérgica que les cambiará para siempre. Junto con otros seguidores de Leary, se entregan a la vida comunal y a las emociones fuertes y van convirtiendo sus vidas en una tormenta perfecta que les lleva a un estallido final a la altura de sus alucinaciones.

2. ‘Piranesi’, de Susanna Clarke (Salamandra)

No es posible triunfar más prodigándose tan poco. La primera novela de Clarke, ‘Jonathan Strange y el señor Norrell’, se publicó en 2004 y ganó todos los premios de fantasía posibles. 16 años después, con solo un pequeño libro de relatos entre medias, publicó su segundo libro, que llega ahora a España y que es tan sutilmente humorístico e imaginativo como el primero. Encerrado en una casa de pasillos imposibles y con un océano interior, Piranesi busca el premio que esconde: el Gran Conocimiento Secreto. Y hasta aquí podemos leer.

3. ‘El día de asueto’, de Inès Cagnati (Errata Naturae)

Si has leído ‘Genie la loca’, sabes muy bien de qué es capaz la implacable, melancólica y magistral Inès Cagnati. La autora francesa vuelve al campo (cruel, especialmente para las mujeres, en su imaginario), y a una adolescente, Galia, que sueña con huir de esa vida y salvar a su madre y a su hermanita del trabajo infinito y el yugo de su padre. Pero para lograrlo debe marcharse, y si no está, no puede protegerlas de su destino...

4. ‘Subidón’, de Joaquín Reyes (Blackie Books)

Si hay una editorial que tiene el don de ponernos una sonrisa en el rostro, esa es Blackie Books. Y en esta ocasión lo consigue con ‘Subidón’, la primera novela del también descacharrante Joaquín Reyes (‘La hora chanante’, ‘Muchachada nui’), sobre un humorista que, en solo siete días, vive los peores y los mejores momentos de su vida, con lacrimógenos e hilarantes resultados. Una curiosidad: Reyes es un apasionado de la literatura rusa y en su estilo… se nota.



5. ‘La llama inmortal de Stephen Crane’, de Paul Auster (Seix Barral).

Los fans de Paul Auster son legión, y en esta voluminosa novela tendrán espacio para recrearse en su estilo complejo y sencillo a la vez. ‘La llama inmortal’ es una biografía del autor de ‘La roja insignia del valor’, pero también una crónica de la “domesticación” de Estados Unidos, de los años en que pasó de salvaje oeste a crisol del capitalismo más puro. Crane, que murió a los 29 años (nadie lo diría, al ver las 1.000 páginas que le dedica Auster a su vida) fue corresponsal de guerra, poeta y escritor, mereció la admiración de Joseph Conrad y Henry James y tuvo una gran influencia en la literatura de su época, aunque su nombre no se haya hecho tan famoso como el de otros autores coetáneos.

6. ‘Ni aquí ni en ningún otro lugar’, de Patricia Esteban Erlés (Páginas de Espuma)

Nuestro mercado literario es parco en relatos cortos, y más de autores españoles actuales. Esteban Erlés, una autora especialmente dotada para el ambiente gótico, lo inquietante y el retrato (sus perfiles de celebrities en redes sociales bien merecen un follow), publica su quinto libro de cuentos. Una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas infantiles que abunda en simpatía por los locos y malditos, y que recuerda tanto a Angela Carter como a Shirley Jackson.

7. ‘Los extraños’, de Jon Bilbao (Impedimenta)

Puede que Bilbao sea el escritor más inquietante con el que contamos ahora mismo en España. Y tras meterse en las fauces del western crepuscular, nada menos, con ‘Basilisco’, explora el concepto de santuario doméstico profanado con esta novelette: Jon y Katharina (conocidos ya para los lectores de ‘Basilisco’), ahora embarazados y alojados en una casona familiar y solitaria, reciben la visita de unos parientes lejanos que se instalan con ellos. Pero dos cosas empiezan a no cuadrar. La primera, que no parecen tener intención de marcharse. La segunda, que no recuerdan haberlos visto nunca.

8. ‘De ninguna parte’,de Julia Navarro (Plaza y Janés).

Si alguien tiene la fórmula de best-seller, esa es Julia Navarro. Siempre es un placer volver a la autora madrileña, que esta vez nos trae una novela sobre judíos y palestinos, protagonizada por dos personajes paralelos y enfrentados: Abir, el adolescente que perdió a toda su familia a manos del ejército israelí; y Jacob, uno de los soldados que participó en esa matanza. Terrorismo, integración, inmigración, refugiados y espiritualidad en una historia que va de lo íntimo a lo histórico.

9. ‘Solo quedamos nosotros’, de Jaime Rodríguez Z. (Galaxia Gutenberg)

En marzo de 2020, el escritor peruano afincado en Madrid Jaime Rodríguez Z. contrajo coronavirus y se encontró hospitalizado y con neumonía, en un momento en que las muertes por Covid se contaban por centenares. Aquello fue el punto de partida para reflexionar sobre muchas cosas: la masculinidad tóxica y la no tóxica, la paternidad y la relación con su propio padre, la familia poliamorosa y la migración. El resultado de aquellas reflexiones, en forma de relatos y crónicas publicados en diferentes medios, desde Vice hasta el Washington Post, es este volumen.

10. ‘Verano’, de Ali Smith (Nórdica).

Hace dos años, Ali Smith inauguró el ‘cuarteto estacional’ al que da fin con este tomo, y que tiene la extraña virtud de hablarnos de historias personales e insinuarnos, con extraña intuición, el posible devenir de nuestras existencias. En ‘Verano’ estamos todos: en la historia de Sacha, Robert y sus padres, que ven cómo su familia y el planeta se acercan al colapso, encontramos no las respuestas, pero sí la formulación de nuestras preguntas sobre el sentido de los vínculos familiares y de la emocionante y angustiosa chispa de la vida.