Timothée Chalamet se reinventa: así es el nuevo Willy Wonka

El estreno de la película está previsto para marzo de 2023

Noelia Murillo

No nos cabe la menor duda de que Timothée Chalamet es una de las estrellas más importantes de este año. Desde que conocimos su mejor perfil en ‘Call Me By Your Name’, se ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de la industria del cine, además de ser uno de los más influyentes en cuanto a moda se refiere.

Tanto, que el portal ‘Lyst’, cuyos informes suelen ser claves para la interpretación periódica del mercado de la moda, le ha considerado recientemente una de las personalidades con mayor capacidad de influencia en este sector. Esta faceta la sabe combinar a la perfección con la actuación y lo ha demostrado durante este tiempo hasta ahora, con el estreno de ‘Dune’.

Porque no parece que sean pocos e irrelevantes los proyectos que el protagonista de ‘Mujercitas’, que actualmente está en pleno rodaje de una de las que seguro serán las cintas de 2023, fecha en la que está prevista su presentación próximo año. Se trata de ‘Wonka’, una revisión del clásico de Roald Dahl que sin duda atribuimos a la película de Tim Burton protagonizada por Johnny Depp.

Si en esta veíamos al también protagonista de ‘Piratas del Caribe’ con una media melena que desearíamos olvidar si eso fuera posible, así como con una perfectísima dentadura blanca muy diferente a la que habitualmente muestra el actor, en esta ocasión Timothée no se queda atrás en cuanto a originalidad y estilo.

-¿Por qué nos enamora aún más Timothée Chalamet con este look?

-Timothée Chalamet caracterizado como Eduardo Manostijeras es lo mejor que vas a ver hoy

Ha sido él mismo quien ha compartido una imagen del rodaje de la película que está dirigiendo Paul King, el realizador de la popular ‘Paddington’. Junto con la imagen, en la que aparece caracterizado con el famoso tres cuartos de terciopelo granate de su personaje y el sombrero de copa marrón, el intérprete ha escrito “el suspense es terrible. Espero que dure”.

‘Wonka’, que es el título de esta producción, tiene previsto su estreno en marzo de 2023. Aunque quede mucho para entonces y se desconozcan ciertos detalles de la película, de momento se sabe que su trama girará en torno a la vida del icónico personaje antes de que inaugurase la fábrica de chocolate a la que tiempo después asisten Augustus Gloop y compañía.

Sobre esto apenas hablaron sus predecesoras, ni la de Tim Burton ni la de Gene Wilder, estrenada en 1971 y dirigida por Mel Stuart. En el caso de la primera, solo recordamos la escena en la que Willy Wonka recuerda su traumática infancia, marcada por una muy mala relación con su padre y un terrorífico aparato bucodental.