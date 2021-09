Por fin podremos ver cómo es el día a día de una de las familias más famosas de las redes sociales.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Con más de 23 millones de seguidores, Chiara Ferragni se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del mundo. Desde que abrió su conocido blog, ‘The Blonde Salad’ en 2011, Chiara Ferragni no ha parado de cosechar éxitos. Ahora la 'it-girl' italiana es una de las jóvenes empresarias más poderosas e influyentes. Sin embargo, no es la única persona de su familia que cuenta por millones sus seguidores en redes, ya que su marido, el cantante Fedez, es todo un 'it boy' que triunfa por su música y sus looks.

Si a esto le sumamos que, desde que se convirtieron en padres del pequeño Leo, de tres años y de la pequeña Vittoria, que vino al mundo el pasado mes de marzo, el interés por su vida familiar no ha hecho más que crecer entre sus followers, seguramente no te extrañe nada la noticia de que los 'Ferragnez', como se conoce popularmente a la pareja, están a punto de estrenar su primer reality sobre su vida.

"Lo hicimos 😍 Mi familia y yo estamos orgullosos de anunciar nuestra nueva serie de tv: Los Ferragnez ✨ Saldrá en diciembre de 2021 en todo el mundo @amazonprimevideo @primevideoit 👌❤️ No puedo esperar a contaros más pero estamos muy emocionados con ella 🤗 ¡Os va a encantar!" decía Chiara a modo de anuncio en sus redes para empezar a darle bombo a un formato del que se desconocen los detalles pero que apunta a ser algo muy parecido a 'Keeping Up with the Kardashians'.

Así que si tenías curiosidad por saber cómo es la vida de la que es una de las parejas más famosas del mundo, has de saber que esta serie, que constará de 8 capítulos, llegará a finales de año y lo hará a través de Amazon Prime Video. Por lo poco que se sabe de este lanzamiento, Chiara y Fedez habrían grabado los capítulos que veremos entre finales de 2020 y 2021, por lo que seguro que veremos el embarazo y el parto de Vittoria al detalle, así como la participación de Fedez en el festival de San Remo, su día a día con su familia y el pequeño Leoncino, y hasta la relación con las hermanas de Chiara, Valentina y Francesca.