Ya sabemos quién interpretará a la reina Isabel II en la quinta y última temporada de 'The Crown'

La serie se cerrará una antes de las seis previstas.

María Aguirre | Woman.es

No sabemos qué revelación habrá tenido Peter Morgan, el creador de 'The Crown'. una de las joyas más preciadas del catálogo de Netflix, para decidir que su producción llegará a su fin al final de la quinta temporada. Lo sentimos por los fans de la serie, que ya habían fantaseado con la posibilidad de una posible recreación de la "empancipación" de Meghan Markle y el príncipe Harry, pero 'The Crown' no será 'Cuéntame', donde cada vez va tomando más cuerpo la posibilidad de que los Alcántara se vean a sí mismos en la televisión...

Bromas aparte, ha sorprendido este anuncio que ha hecho el propio Morgan a través de un comunicado oficial de la plataforma de contenidos audiovisuales, en el cual ha admitido que su idea original era llevarla hasta una sexta temporada, algo que ha descartado al ponerse manos a la obra con la que será la despedida de una de las series más aplaudidas por la crítica en los últimos años. "Ahora que nos hemos puesto a trabajar en las historias para la quinta, hemos visto claro que era el momento y el lugar perfecto para pararse", ha explicado Morgan.

Hasta la fecha, los espectadores hemos podido disfrutar de las tres primeras temporadas en Netflix. Cada cual mejor. Cuando pensábamos que sería difícil superar las dos primeras, tanto en términos globales como a nivel individual, con interpretaciones estelares como la de Claire Foy en el papel de la reina Isabel II -ganadora de un Globo de Oro, un Emmy y dos SAG por dicho trabajo- o la de John Lithgow en el de Winston Churchill -ganador de un SAG por ello-, la última que se estrenó el pasado mes de diciembre ha superado todas las expectativas.

No es una valoración subjetiva esta únicamente; así lo demuestran el reciente premios SAG entregados a la serie como mejor drama televisivo además de la larga lista de nominaciones y premios individuales que han recibido varios miembros del elenco que trabaja en la tercera temporada. Entre todos, sobresale por su estelar trabajo Olivia Colman, ganadora del Globo de Oro y del SAG como su predecesora en el papel de la reina Isabel.

Colman no será la última actriz de renombre en meterse en la piel de la soberana británica. La ganadora del Oscar -por 'La favorita' en 2019 cederá su lugar a otro peso pesado del panorama audiovisual británico, Imelda Staunton. Conocida por su trabajo en títulos archiconocidos como 'Shakespeare in love', 'Downtown Abbey' o 'Sentido y sensibilidad', Staunton tendrá la responsabilidad de mantener el nivelazo de sus antecesoras, lo cual es bastante probable teniendo en cuenta su categoría como actriz.

Pero eso será dentro de un tiempo porque todavía tenemos pendiente el visionado de la cuarta temporada, en la que ya aparecerá en escena el personaje de Lady Di. De hecho, todavía tendremos que esperar largo y tendido para ver el resultado de un rodaje que ha discurrido en parte en España.

Lo mejor que puedes hacer de momento es visionar de nuevo las tres primeras temporadas, ponerte al día en caso de que no lo hayas hecho todavía, y recomendársela hasta la saciedad a aquellos amigos y familiares seriéfilos que no la han visto hasta ahora. No saben lo que se están perdiendo...